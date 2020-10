La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a LA Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-¿Cómo podemos mejorar cuerpo y mente cuando la oficina está en casa?

La oficina se traslada al hogar: actualmente, el 16,2 % del total de los trabajadores prestan sus servicios desde su domicilio «más de la mitad de los días» de su jornada laboral, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística.

Y aunque el teletrabajo podría aumentar la productividad hasta un 6,2 % en España, según un estudio realizado por CaixaBank Research, los expertos advierten de que si no se toman ciertas medidas, puede tener consecuencias para el trabajador y, por ende, para la empresa.

-Què és pot fer i què no aquest cap de setmana?

Els primers controls policials per garantir el confinament perimetral dels municipis arran de les noves mesures restrictives per frenar la covid-19 ja s'han pogut veure aquest divendres al matí a diverses poblacions de Ponent com Lleida o Mollerussa.

Tant els Mossos d'Esquadra com Policia Local i Guàrdia Urbana s'han desplegat a diferents punts d'accés i sortida de les ciutats per comprovar que la mobilitat està justificada. En aquest sentit, els agents demanen els permisos laborals i també fan una tasca més informativa que sancionadora davant la confusió de molts dels conductors poques hores després d'anunciar-se les noves restriccions.

El Govern ha aprovat aplicar el confinament perimetral de Catalunya i també un de municipal els caps de setmana. A més, també ha confirmat el tancament de centres comercials, les activitats extraescolars (incloent l'esport) i les arts escèniques i musicals.

A més, es manté el tancament de la restauració. El Govern demana seguir impulsant el teletreball i demana reduir l'assistència presencial i optar per l'ensenyament a distància a batxillerat i Formació Professional. "Hem d'actuar amb molta més contundència per superar la situació crítica que estem vivint. És el moment de l'aturada social", ha indicat el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès. La resolució té una durada inicial de 15 dies.

El confinament municipal s'aplicarà des de les 6 hores de divendres fins a les 6 hores de dilluns. Es permetran els desplaçaments dintre de la mateixa comarca si es per anar al cementiri el 31 d'octubre i l'1 de novembre. També es permetran per fer esport en municipis propers. El Govern recomana quedar-se a casa el màxim possible, i demana també una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència o l'ampliada.

Pel que fa a les reunions, es manté la prohibició de trobades de més de sis persones. Aquesta limitació no es aplicable al dret a manifestació.

-Els cinemes tanquen però les pel·lícules continuen

"BORAT 2"

Després de passar 14 anys fent treballs forçosos, el govern kazakh decideix alliberar al periodista Borat.

L'alliberament porta amb si una condició: Borat ha de viatjar als Estats Units per a lliurar-li un suborn al vicepresident Mike Pence, enmig de les eleccions presidencials de 2020 i la pandèmia de COVID-19.

Segon lliurament de la comèdia rodada en estil de fals documental produïda, escrita i protagonitzada per Sacha Baron Cohen. La seqüela, estrenada exclusivament en la plataforma de vídeo sota demanada Amazon Prime Vídeo, se situa 14 anys després dels fets esdevinguts en "Borat".

Una nota curiosa: al llarg del film apareixen polítics estatunidencs com Mike Pence i Rudy Giuliani, els qui van ser filmats sense saber que les imatges serien utilitzades per a una pel·lícula.