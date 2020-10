La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-Perillen, per hisenda, 1.200 milions en vendes del sorteig de Nadal

Quatre mesos després de la represa dels jocs públics i la tornada a l'activitat comercial, la situació de la xarxa profesional d'administradors de loteria és “molt preocupant”, a tenor de l'evolució de les vendes d'aquests últims mesos i de la percepció dels propis loteros, segons l'Agrupació nacional d'Associacions Provincials d'Administradors de Loteria (ANAPAL).

A La Linterna catalunya hem parlat amb el Josep Manuel Iborra, president d'ANAPAL "els administradors llancen unes xifres de venda descoratjadores que van en la línia de la important baixada de les vendes: un descens del 30% en la venda de Loteria de Nadal en aquest període (juliol a octubre) en comparació amb les vendes de 2019." explica.

-Les dones amb fills tenen 6 cops menys possibilitats de ser recomanades per una feina

Aquesta és la conclusió, coneguda com a «pena de la maternitat» o «mur matern», a la qual arriben totes les recerques que s’han fet tant experimentalment com de camp entre els homes i les dones en el context laboral i que recull el llibre Estereotipos de género en el trabajo (Editorial UOC), escrit per la doctora en Psicologia Social i professora col·laboradora de la UOC Maria Àngels Viladot i la catedràtica en Psicologia Social i Economia Melanie Caroline Steffens.

Les dones sense fills tenen sis cops més possibilitats de ser recomanades per una feina que les que són mares. Avui, a La Linterna Catalunya, hem parlat amb la Mª Àngels Viladot una de les autoras de la publicació i de l'estudi.

-Quina reacció pot tenir la població devant un nou confinament?

El 65% de la població té símptomes d'ansietat o quadres depressius, la majoria amb símptomes lleus, a causa del confinament per la covid-19, segons un estudi fet a partir de 5.000 enquestes anònimes on han participat investigadors de l'IDIBAPS de l'Hospital Clínic de Barcelona que s'ha publicat a la revista 'Journal of Affective Disorders'.

L'estudi assenyala tenir rutines i aficions per combatre els trastorns mentals.Hi ha por a "un empitjorament de la salut mental de la població a causa dels rebrots per la covid-19 i l'increment de contagis"t.

-Els farmacèutics s'ofereixen a descongestionar la primaria vacunant i fent testos

A La Linterna Catalunya hem parlat d'aquest tema amb el president de la Federació Catalana de Farmàcies, Antoni Torres, i lamenta que "s'hagi obviat l'oferta del sector que, al seu parer, suposa renunciar a 3.200 farmàcies i 9.000 professionals que podrien ajudar a "descongestionar" els saturats centres de primària, centrats en la pandèmia."