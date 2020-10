La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-Per què són insubstituïbles les vacunes en la salut planetària?

La pandèmia desencadenada per la irrupció del SARS-CoV-2 ha tornat a la primera línia la rellevància que té la vacunació com a estratègia preventiva davant d'un bon nombre de malalties. I també ha posat en evidència l'impacte que té l'expansió d'una mateixa malaltia a escala mundial, cosa que ha portat molts experts a parlar d'una crisi de la salut planetària, les causes de la qual és important conèixer, controlar i prevenir.

Amb l'objectiu d'analitzar aquestes qüestions, els Estudis de Ciències de la Salut de la UOC han organitzat la Jornada sobre Vacunació en l'Era de la Salut Planetària, que es durà a terme el 28 d'octubre en forma de seminari web (webinar).

-A partir de demà els taxistes acamparan davant de Territori per demanar ajudes

El president d'Élite Taxi, Olivier Contel, ha convocat per a aquest dimecres una nova marxa lenta per exigir ajudes per al sector i la regulació de l'oferta davant la caiguda de la demanda com a conseqüència de la pandèmia i ha anunciat la intenció d'acampar indefinidament davant el Departament de Territori i Sostenibilitat.

La marxa sortirà a un quart de deu del matí de les Torres Venecianes i es desplaçarà per Gran Via, l'Avinguda Urgell fins a finalitzar a l'Avinguda Josep Tarradellas, davant el departament.

Contel ha subratllat que no es mouran d'allà fins que no els rebin el director general de Transports i Mobilitat, David Saldoni; el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, o el conseller, Damià Calvet.

-Per què ens serveix l'aigua que hi ha a la Lluna?

Dos estudis publicats al diari 'Nature Astronomy' indiquen que hi podria haver més aigua de la que se suposava fins ara a la lluna. Així ho han compartit avui els seus responsables durant una roda de premsa de la NASA.

Les investigacions es basen en les dades recollides per l'orbitador de reconeixement lunar de l'agència espacial nord-americana, que volta el satèl·lit des del juny del 2009.

Els estudis també utilitzen dades del telescopi Sofia, que ha observat la lluna a través d'una longitud d'ona que ha revelat la signatura de molècules d'aigua. "Per primera vegada s'ha confirmat que hi ha aigua a la superfície visible de la lluna",

-Ja disponible l'actualització d'octubre de Windows 10

La política d'actualitzacions de Microsoft ha canviat de nou, ara per a recuperar un ritme centrat en pegats de menor grandària i per tant menys susceptibles a generar inesperats maldecaps. És el cas de l'actualització d'octubre, també coneguda com 20H2, que ja es troba disponible de manera pública

Els canvis introduïts en l'actualització d'octubre de 2020 són relativament petits i centrats en la usabilitat del sistema operatiu. El més destacable és el redissenyo del menú Inici, que ara s'adapta a la manera nocturna

L'actualització d'octubre de Windows 10 incorpora millores en la seguretat biomètrica i l'administració de dispositius, major protecció contra malware via Windows Defensar Application Guard i optimitzacions d'estabilitat.