La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-La restauración catalana denuncia que sufre discriminación y pide abrir de 6h a 21h

l Gremio de Restauración de Barcelona denuncia la discriminación que sufren los bares y restaurantes de Cataluña, perjudicados, primero, por

la suspensión de la actividad (cosa que no sucede a jefa otra comunidad de España) y, segundo, por un toque de queda que restringe en una hora el horario que ha fijado el gobierno del Estado.

Los diferentes escenarios que ha dibujado el ministerio de Sanidad teniendo en cuenta los indicadores epidemiológicos no prevén el cierre de la restauración (sí limitaciones horarias) después de que el análisis de los focos de transmisión haya concluido que los protocolos aplicados a la restauración minimizan en gran medida los contagios.

-Quines són les excepcions del toc de queda? Ens confinaran els caps de setmana?

El Procicat ha detallat les excepcions que hi haurà al toc de queda a partir d'aquest diumenge. En general, la circulació i els desplaçaments resten prohibits entre les 10 de la nit i les sis del matí.

Es podrà sortir per assistència sanitària d'urgència o de farmàcia; el desplaçament laboral per anar i tornar de treballar; per fer cura de persones grans, menors d'edat, dependents o vulnerables per motius inajornables; o el retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.

D'altra banda, es permet passejar el gos de les 4 a les 6 del matí.

Les excepcions inclouen les activitats culturals, que podran allargar-se fins les 22 hores i que els assistents tornin a casa seva entre les 22 hores i les 23 hores.

-Quin pla hi ha per als sense sostre durant el toc de queda?

L'Ajuntament de Girona ha habilitat el Palau de Fires per oferir uns 60 llits a persones sensesostre. El consistori ha activat aquest dilluns el pla de fred, destinat als sensellar.

Segons ha explicat l'alcaldessa, Marta Madrenas, feia dies que l'equip de govern treballava per tenir-ho "tot a punt" però l'entrada en vigor del confinament nocturn n'ha accelerat la posada en marxa.

El Palau de Fires supleix l'equipament de l'antiga UNED, on l'any passat hi havia instal·lades lliteres perquè persones en situació de vulnerabilitat hi passessin la nit. Madrenas ha remarcat que la UNED no permetia garantir les mesures de distància i de seguretat per evitar la propagació del virus. "El Palau de Fires era el lloc idoni", ha afegit l'alcaldessa.

-¿Por qué salario es sinónimo de sueldo?

El término salario tiene su origen en la Antigua Roma y más concretamente de la ‘Vía Salaria’, un camino (calzada) que partía desde Roma hacia la población de Castrum Truentinum, a orillas del Mar Adriático. Dicho camino recibía este nombre debido a que era la ruta por la que se llevaba los cargamentos de sal.

Tanto a los soldados encargados de custodiar dicha Vía Salaria, como a los trabajadores que la trasportaban, se les pagaba con sal, y de ahí que la retribución que percibían recibiese el nombre de ‘salarium’, el cual derivó al castellanizado salario.

Cabe destacar que la sal, por aquellos tiempos, era considerada como el ‘oro blanco’, gracias al gran valor y utilidad que se le daba: con la sal se conservaban los alimentos (debido a que no existían los frigoríficos y por tanto los alimentos se estropeaban antes). También era un perfecto antiséptico con el que curar las heridas.

Una importante parte de la economía, tratos y negocios de la época se basaba en el trueque, y con la sal recibida como sueldo, se podía ir al mercado y pagar la compra de alimentos, ropas…

Por cierto, el término ‘sueldo’ proviene de la palabra latina ‘solĭdus’, una antigua moneda de oro que comúnmente valía 25 denarios.