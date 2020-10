La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-Un estudi entre donants de sang catalans evidencia la relació entre el grup sanguini i la Covid-19

Eduardo Muñiz, investigador principal, explica que “a més del grup sanguini ABO, també tenim uns anticossos dirigits contra els grups ABO que són diferents del nostre grup. Així, les persones del grup A tenen anticossos contra la sang del tipus B; els del grup B tenen anticossos contra el grup A; els AB no tenen anticossos i els del grup 0 tenen anticossos contra l’A i el B." explica Muñiz i afegeix que "L’anomenada proteïna S del virus té una estructura similar a la dels grups sanguinis ABO i això fa que, quan el virus arriba a l’organisme d’una persona del grup sanguini 0, el seu cos reacciona utilitzant els anticossos que hi ha a la sang per atacar el virus, dificultant-ne la propagació al nostre organisme”.

-El 95% dels establiments adherits als eixos deBarcelona Oberta tanquen l’estiu amb vendes negatives

La Unió d’Eixos Comercials i Turístics, Barcelona Oberta, que aglutina les 20 principals zones turístiques de la ciutat, ha realitzat una tercera enquesta als seus associats per conèixer quina és la situació actual dels negocis i quina és la previsió de continuïtat de l’activitat en el context actual de pandèmia.



Segons l’informe, el 95% dels enquestats ha tancat aquest tercer trimestre amb dades negatives, el 64% dels quals amb un descens de vendes superior al 50%, en comparació al mateix període de l’any anterior. En aquest context, el 50% dels enquestats preveu tancar el negoci abans de finals d’any.

-Quins sectors tenen millor sou ara?

La crisi sanitària en la qual estem immersos des d'el mes de març passat ha produït també una caiguda important de l'activitat econòmica al nostre país i un ràpid creixement de les taxes de desocupació. Aquesta situació, unida a una caiguda significativa del consum, fa preveure que en els pròxims mesos es produirà també un reajustament generalitzat dels salaris, que el Banc d'Espanya xifra entre el 10% i el 15%.

La reducció dels salaris en un futur pròxim dependrà de com evolucioni el panorama econòmic al nostre país i també de la capacitat de reacció que tingui cada sector per a adaptar-se a tots els múltiples canvis que ens ha portat l'anomenada “nova normalitat”.

"La voz humana", de Pedro Almodóvar, és la pel·lícula que podria justificar un festival de cinema sencer

Presentada en el Festival de Venècia i el Nova York Film Festival NYFF.



Una dona veu passar les hores al costat de les maletes de la seva examant (que vindrà a recollir-les, però mai arriba) i un gos inquiet que no entén que el seu amo li hagi abandonat. Durant els tres dies d'espera, la dona només ha baixat una vegada al carrer, per a comprar una destral i una llauna de gasolina.

"La voz humana", lliure adaptació del text original de Jean Cocteau, és una lliçó moral sobre el desig, no importa que el seu protagonista estigui a la vora de l'abisme. El risc és part essencial en l'aventura de viure i d'estimar.