La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-L'hospital Germans Trias se suma a l'estudi de la vacuna de la tuberculosi contra la COVID-19

Mentre no hi hagi disponible a nivell global una vacuna específica contra el coronavirus, cal trobar mètodes de protecció temporals contra els efectes de la infecció per aquest virus. S’està treballant, sobretot, amb fàrmacs i altres productes ja existents.

És el cas de la vacuna BCG (Bacil de Calmette-Guérin), que està mostrant resultats prometedors en diversos estudis, però cal un projecte a gran escala per provar-ne la possible efectivitat. Per això va néixer el BRACE trial, l’assaig clínic que va engegar aquesta primavera a Austràlia per investigar si la vacuna BCG pot protegir el personal sanitari contra la COVID-19.

Ara Espanya se suma a aquest estudi, al costat dels Països Baixos, el Regne Unit i Austràlia, amb participants de diversos centres hospitalaris, entre els quals el de Can Ruti.

-El col.lectiu d'esteticistes reclama la reobertura dels centres

Per intentar controlar la pandèmia ja fa dies que es van decretar mesures de tancament, confinament, toc de queda... Obviament tot això perjudica a l'economia.

Sectors com el de la restauració, l'oci nocturn, les fires estan patint molt aquestes mesures. Avui volem parlar de les esteticistes, i és que cal recordar que a la fase zero si estava permès que els locals d'estètica estiguèssin oberts. Però ara no. La Verónica López és la portaveu del gremi a l'Empordà.

-"Descuentos" Un grapat meravellós de relats, mescla de realitat i ficció, de final sorprenent

Avui tenim una d'aquelles entrevistes que no sé qui pot estar més estrany a l'hora de fer-la sí jo perquè entrevisto a un dels meus companys o bé perquè estan al lloc on habitualment no està, ell normalment és l'entrevistador i avui està en el lloc de l'entrevistat. Parlarem de Descuentos el llibre de Pepe Collado.



Pepe Collado: Parlaré de per què es diu Descuentos, alguns de vosaltres probablement pensareu que com es diu Descuentos, és de tot menys comptes, però no va per aquí la cosa, heu d'obrir el llibre i a la primera pàgina ho explica perfectament.

-El Samsung Galaxy S21 es filtra en les seves versions base i Ultres

Les imatges i informacions publicades assenyalen que el Galaxy S21 muntarà una pantalla de 6,2 polzades, exhibint un disseny bastant més nou que el d'edicions anteriors. El mòdul de cambra sobresurt lleugerament respecte a la part posterior del dispositiu, que tindrà el que sembla ser un acabat de tipus mirall.

Al costat del Galaxy S21 base podrem trobar variants Plus i Ultra, que haurien de diferenciar-se tant en la grandària de la pantalla com en la configuració de la cambra i la memòria.