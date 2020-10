La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem parlat dels següents temes:

-El futur és poder detectar el càncer de mama amb una anàlisi de sang

Avui és el dia mundial de la lluita contra el càncer de mama. Possiblement la pandèmia i la lluita contra el Coronavirus estan deixant una mica de banda altres temes, altres malalties. Cada dia es fa un petit pas més en la lluita contra el càncer de mama.

Per parlar del tema hem convidat a la doctora Cristina Saura, que és cap del grup de recerca del càncer de mama de la Vall d'Hebron institut oncològic. "El càncer de mama és una malaltia en la que encara hem d'avançar molt, però és veritat que s'està avançant, i estem ja oferint una molt millor qualitat de vida. El càncer de mama és el més freqüent en dones, i tot i que hem avançat molt segueix sent la segona causa de mort per càncer en dones." explica la doctora.

-Instal·len un comptador al mig de la Rambla de Barcelona per sumar els dies de retard de la seva reforma

La campanya ciutadana 'Reformem la Rambla' ha posat en marxa un comptador de més de nou metres a l’edifici del Cafè de l’Òpera, al balcó del número 74 de l'avinguda, per reivindicar la reforma que va aprovar l’Ajuntament de Barcelona fa més de quatre anys, el juny del 2016.

Des de l’associació Amics de la Rambla, que també dona suport a la campanya, han explicat que cada dia a les 12 del migdia s’afegirà un dia al comptador.

-¿Por qué no se hacen PCR automuestra ni se vacuna contra la gripe en las farmacias?

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, ha anunciado que empezará a distribuir tests de automuestra de covid-19 a residencias de gente mayor e institutos de Cataluña.

El objetivo es poder mejorar en el rastreo del coronavirus y así frenar antes las cadenas de contagio. Un profesional supervisará el procedimiento en el grupo de instituto o en la residencia de abuelos y después incorporará las muestras en el circuito de análisis habitual.

A lo largo de las próximas semanas los institutos y las residencias de gente mayor de Cataluña contarán con un nuevo elemento para intentar detectar casos de covid-19.

Un sistema de automuestra permitirá que en estos centros cada estudiante, docente, usuario o trabajador pueda hacerse de manera autónoma el test, con la supervisión de un solo profesional sanitario.

-¿De dónde surge llamar ‘lustro’ a los periodos de cinco años?

Sabemos que una década la compone diez años porque el propio término ya nos está dando una pista sobre la misma (proviniendo de decenio, diez). Lo mismo ocurre con el vocablo ‘trienio’ y su significado de ‘periodo de tres años’.

Pero sin embargo es muy habitual encontrar que para referirse al periodo de cinco años es más frecuente utilizar el término ‘lustro’ (que aparentemente nada tiene que ver con el número cinco) en lugar de hacerlo con el de ‘quinquenio’ (el cual da muchas más pistas sobre su significado).

El hecho de decir ‘lustro’ para referirnos a un quinquenio proviene de tiempos de la Antigua Roma (a partir del siglo VI a.C.) donde se realizaba una ceremonia conocida como ‘lustratio’ y que tenía lugar cada cinco años.