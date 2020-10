La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes.

-Projecte d'enfortiment de l'economia de mercat a Santa Coloma

Davant la necessitat d’enfortir el comerç local i de proximitat afectat per l’augment de compres a les grans superfícies, l’organització ACPP, que treballa per la cohesió social i la construcció d’un model econòmic just, està desenvolupant una sèrie de projectes per donar suport i posar en valor la comunitat, també pel que fa al comerç.

Actualment s’està duent a terme un treball amb el jovent de l’Institut Ramon Berenguer IV, des de la percepció que és necessària l’educació per al consum responsable especialment en aquells col·lectius que tenen a les seves mans el consum del futur.

-Sitges encara la recta final del seu festival amb un alt nivell de programació

La pandèmia i el confinament no han minvat ni des de lluny la bona selecció de pel·lícules programades en aquesta 53a edició.

Com cada divendres a La Linterna Catalunya, el Víctor Esquirol, crític de cinema de "otros cines europa" ens proposa tres pel.lícules.

Aquesta vegada ens porta una selecció en plena recta final de la 53ª edició del festival de cinema fantàstic de Sitges.

-La COVID-19 encén el debat sobre la diferència de condicions entre treballadors amb fills i sense fills

L'impacte de la COVID-19 en el món laboral està comportant canvis en l'organització de moltes companyies i, fins i tot, tensions entre els treballadors en alguns aspectes.

Als Estats Units, per exemple, The New York Times ha posat èmfasi en les mesures que empreses com Facebook, Salesforce o Google han adoptat a causa de la pandèmia per facilitar la conciliació laboral amb la familiar al personal que té fills a càrrec seu.

Aquesta situació, segons el diari nord-americà, ha provocat malestar entre treballadors d'aquestes empreses que, com que no tenen fills, no s'han pogut beneficiar de tenir concedits més dies de vacances o bons, que sí que han obtingut, en canvi, els seus companys amb fills.

-Afecta la vacuna de la grip a la COVID?. El grup sanguini et pot fer més vulnerable?

Si bé a un inici s'apuntava principalment a l'edat avançada i a patologies com la diabetis, les malalties del cor o el càncer com a factors de risc de COVID-19, avui dia se sap que són molts més. Alguns, com el tabaquisme o l'obesitat poden semblar més obvis.

Uns altres, en canvis, resulten tan peculiars que en un inici es van acollir amb molt de recel entre la comunitat científica. És el cas del tipus de sang. Nombrosos estudis han apuntat a una relació entre grup sanguini i coronavirus, assenyalant a les persones amb grup 0 com les menys propenses al contagi.