La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Disparado el riesgo de rebrote en Cataluña. ¿Qué se está haciendo mal?

"De entrada hablamos de que llevamos mal la mascarilla, nos confiamos, es decir, cuando más hace falta es cuando nos la quitamos." Nos explica en La Linterna Cataluña Salvador Macip, profesor de ciencias de la salud de la UOC e investigador de la univesidad de Leicester "Por la calle todo el mundo la lleva puesta pero a la que nos sentamos en cenas con amigos, o reuniones familiares nos la quitamos, y es ahí cuando más falta hace porque por la calle no es tan esencial." explica Macip "No estamos haciendo tan bien las cosas como deberíamos en este aspecto".

Sin embargo parece que el tema está más o menos controlado en los colegios, en comparación a otros países, ¿Por qué pasa eso? ¿se hacen las cosas mejor en las aulas?

"Es cierto que las medidas de seguridad en las escuelas se han tomado muy en serio en España, pero habría que analizar esos datos con más calma y con perspectiva."

-Cap a on hem de buscar treball en temps de pandèmia?

La crisi sanitària ha deixat prop de 890.000 llocs de treball destruïts i una situació d'incertesa per a les empreses. Però aquesta crisi —que, per a molts experts, no ha fet res més que precipitar el procés d'acceleració tecnològica que ja hi havia en marxa— també ha reforçat alguns sectors i ha confirmat que el teletreball és una opció viable.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Gina Aran, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.

-Les Terres de l'Ebre reconegudes entre les cent millors destinacions sostenibles del món

L'associació Global Green Destinations ha reconegut la marca turística Terres de l'Ebre com una de les 100 millors destinacions turístiques sostenibles del món per cinquè any consecutiu, fent valdre les qualitats mediambientals de la marca. Des del Patronat de Turisme de la Diputació agraeixen el reconeixement i aposten per seguir potenciant el turisme sostenible al territori ebrenc. Amb el reconeixement, les Terres de l'Ebre formen part de la guia que impulsa l'entitat de turisme responsable.

-Els influencers hauran de senyalitzar la presència de continguts publicitaris

influencers i creadors de continguts hauran de senyalitzar de manera clara i concisa la presència de continguts patrocinats, però també pagaments indirectes a través d'agències de publicitat i productes regalats així com invitacions a esdeveniments, viatges i xecs regals; pràctiques molt habituals

Així el passat 9 d'octubre van donar per vàlid un nou codi de conducta els del ministeri d'Assumptes Econòmics i Consum redactat per les dues grans associacions espanyoles d'anunciants