La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-La patronal de l'oci nocturn celebra reobrir però demana allargar l'horari fins a les quatre de la matinada

El sector de l'oci nocturn ha celebrat aquest dimarts poder reobrir després de dos mesos i mig tancats, tot i que amb limitacions com la prohibició d'ús de la pista de ball o l'aforament limitat al 50%. "Va ser un error tancar-nos el 24 de juliol perquè els contagis s'han multiplicat a través del 'botellón' i les festes il·legals", explica a La Linterna Catalunya el secretari general de la patronal Fecasarm, Joaquim Boadas, que si ha lamentat que l'horari de tancament dels locals s'hagi fixat per a les tres de la matinada. "És insuficient ja que encara no hi ha transport públic i molta gent es quedarà al carrer, amb possibles molèsties de soroll als veïns. S'hauria d'allargar, com a mínim, fins a les quatre de la matinada", ha afirmat Boadas.

-El 'workation' i el 'coliving', les tendències laborals que deixa la pandèmia

És evident que hi haurà un abans i un després d'aquesta pandèmia no només en el plànol social, sinó també en el laboral. I és que la pandèmia ens està deixant noves formes de treballar, com el "Workation" i el "Co-Living", són dues maneres de treballar noves, i per parlar del tema avui hem convidat a "La Linterna" al Manel Fernández, que és prefessor col.laborador dels estudis d'economia i empresa de la UOC.

-"Hoirs saison" el novè disc d'Alfonso Vilallonga

Ja s'ha publicat oficialment el nou treball de l'Alfonso de Vilallonga "Hoirs saison". A La Linterna Catalunya hem xerrat amb ell.

On vols arribar amb "Hoirs saison"?

Alfonso: Volem arribar a les oïdes sensibles i obertes de la gent a través del francès que és una llengua què passa també, pots dir les majors barbaritats i sempre sonen bé.

D'on bé aquest toc artístic que tens?

Alfonso: Sempre m'he dedicat a cantar des de ben petit, El que passa és que després els estats units vaig fer un teatre més teatral, de cabaret i amb cançons pròpies. Més tard em vaig endinsar en el món de les bandes sonores. La veritat és que faig diverses coses a la vegada i totes m'agraden.