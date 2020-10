La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Sense acord en l'atenció primària. La vaga serà entre el 13 i el 16 d'octubre

Els Metges d'Atenció Primària de Catalunya han convocat una vaga entre el 13 i el 16 d'octubre. L'han definit com la "Vaga de la Desesperació", i per parlar d'ella avui passa per La Linterna Catalunya el Javier O'Farrill que és portaveu de Primària ICS de Metges de Catalunya: "Llevamos tiempo describiendo la situación desesperante que padecemos, explicando hasta qué punto toda la atención primaria está muy sobrecargada," explica el portaveu.

-Una de las propuestas para una movilidad sostenible en BCN será un peaje urbano

Barcelona Global ha presentado este jueves las conclusiones del informe El reto de la movilidad metropolitana y sostenible donde se propone un pacto publicoprivado y metropolitano para una movilidad sostenible, eficiente, accesible, que garantice la salud de sus ciudadanos y favorezca el desarrollo económico y urbano de la Grande Barcelona.



Para la elaboración del informe ha contado con la participación de más de 60 socios y expertos y la coordinación con Anteverti, Seat, Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, Savia, Fundación Repsol, RACC, ISGlobal, Abertis Autopistas y Renfe.

-Un equip científic de la UB aconsegueix recuperar ADN d'insectes atrapats en resines des de fa milers d'anys

Un equip de recerca internacional ha recuperat l’ADN d’escarabats atrapats en mostres de resina recollides del 2013 al 2017 en boscos de Madagascar, segons destaca un treball publicat a la revista PLOS ONE.

En l’estudi, que explora nous límits de la conservació del material genètic en mostres resiníferes, hi participa Xavier Delclòs, catedràtic de la Facultat de Ciències de la Terra i membre de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB, el treball està liderat per un dels experts de la UB i amb el que parlarem del tema a La Linterna Catalunya, el David Peris.

-Amazon revela One, un sistema de pagaments biomètrics per a botigues que escaneja el palmell de la mà

El gegant estatunidenc ha donat a conèixer Amazon One, una tecnologia de reconeixement biomètric que escaneja el palmell de la mà per a identificar a l'usuari i accelerar tant el processament de pagaments electrònics com l'accés a recintes.

L'escaneig es realitza a una certa distància, buscant patrons en la textura de la pell i la disposició de les venes de l'usuari per a identificar-lo. Aquestes dades no s'emmagatzemen en el dispositiu de lectura, sinó que s'envien xitratges a una "zona segura" en els servidors de Amazon.