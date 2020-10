La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-CCOO amenaza con movilizaciones en RENFE por la carencia de personal

CCOO ha denunciado que la carencia de personal en Renfe y Adif es "cada vez más crítica" y ha amenazado con movilizaciones si el Ministerio de Transportes no crea más ocupación.

En un comunicado, el sindicato ha acusado el ministerio de no tener "voluntad política" para resolver esta demanda.

En La Linterna Cataluña hemos hablado con Cristóbal Cobo, coordinador del sector ferroviario de CCOO en Cataluña, que sostiene que "a falta de trabajadores hace que la calidad del servicio a los viajeros haya bajado considerablemente"y que en caso de incidencias o accidentes no haya personal para atender los clientes."

-Quant costa un nen en el seu primer any de vida?

Un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) eleva la despesa mig anual durant el primer any de vida d'un fill en 7.706 euros. Es tracta d'un cost molt elevat que posa de manifest la dificultat amb què moltes famílies afronten l'arribada dels fills.

Per a la realització d'aquest estudi OCU ha realitzat una enquesta entre 500 pares i mares d'entre 20 i 50 anys que han tingut fills en els últims tres anys per a conèixer les despeses principals que comporta la criança d'un fill en el seu primer any de vida, a més de la seva experiència en matèria de conciliació de la vida familiar i el treball i que tipus d'ajudes els hagués permès fer més fàcil l'experiència de l'arribada d'un fill.

-¿Conoces el origen de la expresión "no tener dos dedos de frente"?

Franz Joseph Gall fue uno de los más relevantes, a la vez que polémicos, anatomistas que desarrolló gran parte de su trabajo durante el primer cuarto del siglo XIX. Una de sus teorías más notable fue la frenología, una supuesta ciencia (que realmente era una pseudociencia) capaz de predecir el carácter, rasgos, anomalías mentales, aptitudes y personalidad de una persona a través del tamaño, forma y protuberancias de la cabeza.

-Demà comença la BNEW amb l'objectiu de reactivar l'economia de BCN

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha invertit dos milions d'euros en el Barcelona New Economy Week (BNEW) per fer de la ciutat "la capital de la nova economia".

A La Linterna Catalunya hem parlat al Pere Navarro, delegat especial de l'estat al consorci de la ZFB "L'esdeveniment es dividirà en les categories d'immobiliari, comerç electrònic, indústria digital, logística i zones econòmiques i oferirà un "canal d'entreteniment" que demostrarà el "valor" de la capital catalana a través de la gastronomia, el disseny i la cultura." explica Navarro.