La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Depressió: un trastorn cada cop més present a la societat catalana

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la depressió com un trastorn de salut mental que es caracteritza per la presència de “tristesa, pèrdua d’interès o plaer, sentiments de culpa o falta d’autoestima, amb afectació al somni o l’apetit, sensació de cansament i falta de concentració” que es mantenen en el temps.

Aquest trastorn pot afectar el desenvolupament del dia a dia de les persones que la pateixen, afectant les seves funcions en l’àmbit laboral i acadèmic i dificultant en gran manera el desenvolupament de tasques bàsiques.

-Els projectes finançats per Mans Unides van donar suport directament a més d'un milió i mig de persones

Mans Unides publica la seva Memòria Institucional en la qual rendeix comptes del treball realitzat en 2019 en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la sensibilització.

L'any passat va recaptar un total de 43.237.328 €, fons que van provenir en un 88,1% de fonts privades, principalment d'aportacions dels 72.824 socis i col·laboradors de l'ONG i de col·lectes realitzades en parròquies i entitats religioses. Ricardo Loy, secretari general de Mans Unides, destaca aquest finançament eminentment privat, la qual cosa «assegura la independència de l'ONG i ens permet dedicar el 90% dels fons als fins de sensibilització i cooperació al desenvolupament», assegura.

-Sabem el que realment mengem?

A La Linterna de Cope Catalunya i Andorra avui hem parlat de menjar, dietes, de saber que mengem. El Dr. Martínez González i la Marisol Guisasola han presentat el llibre "Que comes?", i Martínez González que és epidemiòleg i expert en dieta mediterrània ha passat pel nostre programa per explicar-nos de què va el llibre.

El llibre ens ha generat ràpidament una pregunta, sabem que mengem i per què?, els autors van escollir aquest títol justament perquè sovint no sabem que estem menjant, sobretot no ho sabem amb els aliments ultra processats a on no es reconeix el veritable aliment que hi contenen i a més conten com a mínim amb cinc additius alimentaris a banda de matèries primeres de molt baixa qualitat.

"Falling" un profund drama familiar sobre vellesa i memòria

John Petersen viu amb el seu nuvi i la filla adoptiva de tots dos, Mónica, en el sud de Califòrnia. El seu pare Willis un granger tradicional i conservador, decideix viatjar a Los Angeles i quedar-se a casa de John mentre busca el lloc idoni per a jubilar-se.

Durant la seva estada, els mons de pare i fill xoquen violentament, furgant en velles ferides i obrint noves en el viatge mutu a l'acceptació i el perdó.