La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Els autònoms podran demanar ajuda per baixos ingressos si no superan el salari mínim en l'últim trimestre

A La Linterna catalunya hem parlat amb la Núria Gilgado, secretaria de política sindical d'UGT Catalunya "l'acord és bó i imprescindible en una situació com aquesta, hauria estat preferible estendre-ho més enllà del 31 de gener per si encara l'economia no està funcionant bé." Explica Gilgado.

El decret llei inclou la creació d'un nou ajut pels que hagin de tancar el negoci per culpa de restriccions sanitàries, i també contempla ajuts pels autònoms de temporada.

-Es permetrà contractar professors sense màster si s'esgoten les llistes d'interins

Davant la manca de professors i professores a Catalunya, excepcionalment s’en podran contractar sense el Màster.

A la Linterna Catalunya i Andorra, hem contactat amb en Xavier Díaz, portaveu del sindicat USTEC per conèixer la seva opinió. "Resulta que la manca crònica de professors en comunitats com la de Catalunya, ha fet que aquesta pràctica ja faci temps que existeixi, en especialitats com ara les Matemàtiques, Literatura Catalana, algunes Formacions Professionals, Clàssiques..., des de fa aproximadament un any i mig les exigències ja s havien retallat per a entrar com a docent a la borsa de secundària." Ens explica el portaveu d'USTEC.

-Una enquesta de l'OCU revela que el 60% dels ciutadans no s'han instal·lat l'app Radar Covid

Les apps de rastreig segons els experts són una eina que pot resultar útil en el control de la pandèmia gràcies a la col·laboració dels ciutadans. Radar Covid és l'aplicació de rastreig que a Espanya ha posat en marxa el Govern.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha dut a terme una enquesta sobre la utilització per part dels ciutadans de l'aplicació Radar Covid que assenyala que una part important de la població no la hi ha descarregat per diferents raons, la qual cosa pot afectar la seva efectivitat.

-Amazon anuncia Luna, un servei de jocs en streaming que ofereix accés al seu catàleg amb una subscripció

Amazon entra en la sorra dels serveis de jocs en streaming amb Luna. Luna usa la capacitat i escala de Amazon Web Services per a transmetre el seu catàleg de títols sense necessitat de descàrregues ni actualitzacions i inicialment estarà disponible en Fire TV, PC, aplicacions web per a iPhone i iPad i “aviat” arribarà a Android.

La subscripció Luna+ es posarà en marxa amb un preu de llançament de 5,99 dòlars al mes que es mantindrà durant la fase d'accés anticipat, brindant als clients l'opció de jugar a tots els títols disponibles en el servei des de dos dispositius de manera simultània a una resolució de 1080p i 60 FPS. El 4K arribarà més endavant.