La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes.

-Pot arribar Catalunya als índexs de contagi de Madrid?

Ahir el risc de rebrot de la Covid baixava a Catalunya fins a 13 punts, també la velocitat de contagi de 1.21 a 1.15, i a La Linterna Catalunya i Andorra ens preguntem el motiu.

També ens preguntem per què a Madrid empitjoren i aquí millorem?, quines són les diferencies?



Hem parlat d’aquest tema amb en Salvador Massip, investigador de la Universitat de Leicester, professor d’estudis de Ciències de la Salut de la UOC "per entendre aquesta modificació en les dades del risc de rebrot i la velocitat de contagi, cal que tirem força enrere, la llavor dels casos que veiem ara, es troba als inicis de l’estiu, els casos que es van donar a Catalunya i el pic que vam viure a l’estiu es van frenar mitjançant els tests per saber a on eren els positius, fent un rastreig i limitant al màxim activitat moviment, alhora de l'obligatorietat de portar mascareta." explica Salvador.

-Trànsit coordina una campanya de control de l'ús del cinturó, les cadiretes infantils i el casc

El Servei Català de Trànsit coordina amb Mossos d'Esquadra i policies locals aquesta setmana una campanya preventiva d'ús de sistemes de seguretat passiva, és a dir, el cinturó, el casc i les cadiretes infantils.

Hi haurà controls entre aquest dilluns i el 4 d'octubre. En l'última campanya d'aquest tipus, que va ser al gener, la policia va imposar 1.573 denúncies, de les quals el 90% corresponien al cinturó de seguretat.

-"Petrocalipsis" la transició energètica

Probablement una de les coses que de tant en tant surt cíclicament és el canvi energètic i climàtic, la necessitat d'un canvi de model energètic per fer-ho més sostenible i més net pel medi ambient una altra cosa és que s'arribi a temps o no. S'ha publicat un llibre Petrocalipsis que tracta aquest tema de transició energètica, quina és la nostra situació real, coma hauríem d'actuar en conseqüència de les necessitats energètiques del que tenim i del que podríem tenir. L'autor del llibre és el doctor Antonio Turiel, investigador del CSIC i avui el tenim al programa.

-¿Cuál es el origen de la expresión ‘caerse de un guindo’?

Se utiliza habitualmente la expresión ‘caerse de un guindo’ (o sus formas ‘se ha caído de un guindo’, ‘caer del guindo’…) para referirse a la ignorancia y/o credulidad que, inocentemente, muestra alguien sobre un asunto.

No se sabe a ciencia cierta cuál fue el momento exacto en el que se originó esta locución, la cual surge del habla popular y no de un hecho histórico y fechado, pero lo que sí se conoce son las circunstancia por las que se originó…

El guindo es un árbol frutal (en el que crecen las guindas, una fruta de color rojo intenso y similar a la cereza pero con un sabor más ácido), el cual puede alcanzar una altura a partir de los cuatro metros pero sus ramas suelen ser muy bajas y endebles, por lo que es muy fácil subirse a él pero también caerse del mismo (debido a la fragilidad de las ramas que no aguantan el peso de una persona).

Parece ser que en el mundo rural, ya hace mucho tiempo, existía la divertida costumbre de gastar una broma a los más ingenuos indicándoles que se subieran al guindo para recoger sus frutos y, evidentemente, se caían al suelo al no soportar las ramas sus pesos.