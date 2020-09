La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-S'ha fet massa de pressa la llei del teletreball?

Una de les novetats què hi ha en qüestió de feina, d'acords laborals és la llei del teletreball. Ja sabíem que havia de venir en res, però des de que hem tingut la pandèmia, en qüestió de 48 hores el teletreball s'ha posat ben bé a la capçalera. Per parlar d'aquesta nova llei del teletreball tenim a la Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya.

-Veïns i comerciants del Gòtic protesten perquè les festes de la Mercè obvian el seu lloc d'origen

Les entitats veïnals i comercials fan pública una protesta conjunta per posar de manifest què per les Festes de la Mercè, no hi haurà cap activitat de cultura popular ni de cap mena programada a l’espai del barri Gòtic.

Les entitats comparteixen i donen suport al fet de descentralitzar activitats per tal que arribin a altres barris de Barcelona, ara bé “no compartim de cap manera que en aquest repartiment se’ns ignori com a barri. Enguany, les colles Geganteres, els esbarts dansaires i altres espais socioculturals nascuts o arrelats al territori, no actuaran als nostres carrers. Els nostres veïns i veïnes queden privats d’una expressió de Festa Major i de cultura popular que els hi és pròpia.” ens explica Eva, portaveu de la plataforma veïnal Fem Gòtic, a La Linterna Catalunya.

-Compartir vivències beneficia la salut mental d'infants i joves en la tornada a l'escola

Prop d'un milió i mig d'infants i joves a Catalunya, i uns vuit milions a tot l'Estat espanyol, s'han matriculat d'educació infantil, primària o secundària presencials el curs 2020-2021, que passarà a la història per les restriccions, els debats i els nervis amb motiu de la pandèmia de la COVID-19.

Malgrat els grups bombolla, la distància social, el gel hidroalcohòlic i la mascareta, els beneficis principals que té trepitjar les aules per a la salut mental dels estudiants són relacionar-se amb els companys i companyes i obrir-se a compartir les experiències i les emocions que han viscut durant els darrers sis mesos. Així ho explica, a La Linterna Catalunya, Amalia Gordóvil, psicòloga familiar del Centre GRAT i professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

-Els Mossos d'Esquadra denuncien 11 persones per participar en una festa il·legal a l'interior d'un pàrquing a Barcelona

Cada dijous, en la Linterna Catalunya, Imma Viudes, portaveu del sindicat policial SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, ens acosta l'actualitat policial de la setmana.



