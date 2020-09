La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Laberints de Panís a Lleida

Si voleu fer coses originals amb els nens de cara al cap de setmana, no us podeu perdre la granja Pifarré de Lleida amb els seus laberints de panís. És una d'aquelles activitats sorprenents i originals que es fan aquí a Catalunya. Avui hem convidat al programa per parlar del tema el Joan Pifarré.

D'on surt aquesta original idea?

Joan: És una llarga tradició als estats units fer aquests jocs de laberints. Uns companys de ponent també ho van fer fa uns anys. Aquest any nosaltres també hem volgut tenir la iniciativa a Lleida. Volíem fer un laberint que fos agrocultural, amb unes proves per descobrir el món agrari i saber el que com és el món rural i de moment la gent surt molt contenta.

-El limbo de los padres con hijos en cuarentena: a la espera de un acuerdo que no llega

Una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo ahora que ha acabado el verano es ¿qué pasará cuando alguno de nuestros hijos de positivo o tenga que estar en cuarentena?.

En La Linterna Cataluña hemos hablado con Eva Gajardo que es secretaria de igualdad de la UGT en Cataluña. "tiene que ser posible llegar a un acuerdo para que los padres y madres se puedan quedar en casa cuidando a sus hijos." explica Gajardo.

-Arriba la 7ª edició del Festival Internacional de Pallasses al Circ Cric

Per setè any consecutiu, el Festival Circ Cric celebra el popular Festival internacional de Pallasses (FIP) als carrers i teatres de Sant Esteve de Palautordera. La 7a edició del FIP, que tindrà lloc de l'1 al 4 d'octubre, inclourà diversos espectacles i activitats amb una seixantena de pallasses de l'Estat i d'Europa com a protagonistes, tot i que la participació internacional aquest any es veurà reduïda a causa de la pandèmia.

La proposta del festival d'enguany inclou la presència d'artistes de renom d'origen nacional i internacional, donant cabuda tant a professional d'ampli reconeixement i trajectòria com a pallasses que debuten en el gènere.Totes elles es podran veure al Teatre Pare Casals, al Circ Cric, al Teatro Sobre Ruedas y al Pati de les Escoles Velles del poble de Sant Esteve.

-Alienació mental, Una malaltia que pot patir qualsevol

El doctor Bernat Tiffon és psicòleg forense i, els dimecres, ens explica en La Llanterna Catalunya diversos aspectes d'alguns termes de l'especialitat.

Avui parlarem de l'alienació mental. L'alienació mental és la bogeria, demència o pèrdua de raó. En Dret Civil és causa de restricció de la personalitat jurídica, devent l'alienat ser sotmès a tutela.