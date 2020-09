La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, A La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Els MIR amenacen amb una nova vaga la setmana que ve de cinc dies si no obtenen millores formatives i laborals

El portaveu del comitè de vaga, Àlex Mayer, ha anunciat que han registrat una nova petició d'aturada, de cinc dies, per la setmana que ve per si no obtenen respostes concretes a les reivindicacions. Mayer ha assegurat que des del comitè tenen voluntat de negociar i que les seves peticions, com que se'ls garanteixi un temps de formació o un increment de sous mileuristes, són "justes". Segons les primeres dades dels organitzadors, el seguiment de l'aturada és del 90%.

Vestint les bates blanques que distingeix el col·lectiu sanitari, centenars de MIR s'han concentrat a les portes del Departament de Salut en la protesta central de la segona jornada d'una vaga prevista per tres dies.

-Un nou fàrmac ajudarà a tractar càncer de mama triple negatiu de forma rellevant

Els inhibidors de les cinases dependents de ciclina 4/6 (iCDK4/6) són fàrmacs que actualment ja s’han aprovat per al tractament de càncer de mama metastàtic amb receptor hormonal positiu i HER2 negatiu. Actuen sobre el cicle cel·lular frenant la divisió i la proliferació de les cèl·lules tumorals.

Al congrés anual de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO) s'han presentat, per primera vegada, resultats de dos estudis, Monarch-E i PALLAS, en què ha participat el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que avaluen la utilitat de diferents CDK4/6 en fases precoces de la malaltia, com a teràpia adjuvant que eviti les recaigudes en les pacients de càncer de mama.

-FECASARM acusa a salut de criminalitzar l'oci nocturn quan ara mateix està tancat

La patronal Fecasarm ha acusat aquest dimarts el Departament de Salut de criminalitzar l'oci nocturn a les xarxes socials quan ara mateix està tancat.

Es refereix al "Riscòmetre covid-19" que ha publicat amb cinc nivells d'exposició a la covid-19, incloent en el més alt una imatge que sembla una pista de ball d'una discoteca on es veu un DJ punxant i el públic amb mascareta i sense guardar la distància de seguretat.

Fecasarm ha demanat explicacions al Departament de Salut perquè aclareixi a que es refereix amb aquesta imatge i perquè la retiri, ja que les discoteques estan tancades.

-El 60% dels infants entre 8 i 11 anys juguen al fortnite

Joan Arnedo és professor dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació i a més director del màster de disseny i de desenvolupament de vídeo jocs de la UOC. Amb ell volem parlar de vídeo jocs i d'un estudi, del que també és coautor, que diu que el 60% dels infants entre 8 i 11 anys juguen al Fortnite: "És una dada preocupant, l'edat mínima recomanada per jugar a aquest joc és de 12 anys." explica Arnedo.

És un jos adequat per als petits? "Volíem constatar amb dades el que de manera intuitiva tots podíem veure. El Fortnite si que té aspectes que són violents, per això es recomana que es tinguin al menys 12 anys per jugar." diu l'investigador "En aquest cas la violència és purament fantàstica, és semblant a la violència que podem veure en dibuixos animats com el Correcaminos o Tom i Jerry, no és una violència visceral, és com d'acudit".