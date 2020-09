La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Com afectarà la Covid-19 a la pròxima declaració de renda?

Els contribuents comprovaran que la diversitat de situacions personals viscudes al llarg dels darrers mesos té una incidència en l'impost que hauran de pagar. A La Linterna Catalunya hem parlat amb la professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC Irene Rovira apunta algunes consideracions que cal tenir en compte per estar preparats quan arribi el moment i evitar sorpreses desagradables.

Prestacions per ERTO

Entre les consideracions que subratlla l'experta, n'hi ha de destacades per als treballadors que s'hagin vist afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), sigui total o parcial. «Les prestacions que s'hagin rebut a conseqüència d'aquests expedients estan subjectes a tributació com a rendiments del treball», avisa Rovira.

-La restauració tindrà, encara més, complicat seguir sense la pròrroga dels erto

Avui a "La Linterna" hem conversat amb el senyor Roger Pallarols que és director del gremi de restauració de Barcelona. El Roger ens comenta que "no entén ningú perquè s'ha posat un límit als ERTO de la restauració. De fet contradiu totes les declaracions que els diferents ministres han anat fent les setmanes anteriors, quan assenyalaven la restauració com un dels sectors que més està patint els efectes d'aquesta crisi." ens explica.

El que només podia anunciar-se era "un allargament dels ERTO de força major en sectors com la restauració el temps que faci falta fins que es recuperi el consum. Causa una alarma molt elevada el fet que el govern espanyol estigui plantejant deixar un sector tan tocat com la restauració i tan estratègic per l'economia, sense la protecció que suposa el mecanisme dels ERTO". diu Pallarols, director del gremi.

-¿De dónde proviene la expresión ‘Quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón’?

Este es uno más de las innumerables sentencias que el refranero español ha proporcionado. Se utiliza para disculpar una mala acción, la cual queda justificada al ser comparada con otra mucho más grave, de ahí que se haga la analogía entre ladrones.

No se sabe a ciencia cierta en qué momento se originó la expresión tal y como la conocemos hoy en día, aunque sí que hay constancia de que ésta fue evolucionando y cambiando a lo largo de los siglos.

Por ejemplo, una de las formas en que podemos encontrarlo es la de ‘Quien engaña al engañador cien años de perdón’ que aparece en parte (Quien engaña al engañador…) en la obra del siglo XV ‘Tragicomedia de Calisto y Melibea’ (popularmente conocida como ‘La Celestina’) de Fernando de Rojas. El famoso lexicógrafo español Sebastián de Covarrubias, en su libro sobre etimologías ‘Tesoro de la lengua castellana o español’ (1611) hace mención a esa misma forma de expresión.

Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana (sXV) la utilizó de este modo: ‘Quien burla al burlador cien días gana de perdón’.

A inicios del siglo XVII, en la novela ‘La pícara Justina’ (atribuida a Francisco López de Úbeda) aparece una variante de la expresión en la forma ‘Quien hurta alladró gana cien días de perdón’ que, según un gran número de etimólogos, podría ser el origen de la forma actual.

Actualmente, la manera más común de encontrar o pronunciar la expresión es: ‘El que roba a un ladrón, tiene cien años de perdón’.