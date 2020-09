La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Com seran els nous tests de cribatge ràpid?

PIMEC i la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) consideren que, a mesura que es produeixen avanços en el control i detecció de la Covid-19, cal traslladar-los amb la màxima celeritat a les activitats socials i empresarials.

No obstant això, les entitats entenen que, com a pas inicial, es tenen completar els processos de verificació que, sota la direcció del Departament de Salut, s'estan realitzant en diferents laboratoris del sistema sanitari català d'aquestes proves de realització de baixa complexitat, per a garantir que permeten detectar la malaltia amb seguretat, sense errors, en tots els entorns d'infecció i a un preu molt assequible.

Aquest tipus de proves, algunes en procés de verificació i homologació per part del Departament de Salut, podrien facilitar el diagnòstic de nous casos de manera immediata, per a fer compatible la seguretat per a la salut amb la millora de l'activitat.

-Parlar dues llengües de forma activa protegeix del deteriorament cognitiu

Les llengües, a més de permetre'ns comunicar-nos amb altres persones, són l'instrument que tenim per vehicular els pensaments, la identitat, el coneixement i la manera de veure i entendre el món.

Dominar-ne més d'una ens enriqueix, és una porta d'entrada a altres cultures i, a més, segons el que ha descobert un equip d'investigadors liderat per científics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el fet de fer-les servir activament ens aporta beneficis neurològics i ens protegeix enfront del deteriorament cognitiu associat amb l'envelliment.

-”Oceanscat” farà la primera travessia a rem de la costa brava per lluitar per la preservació del medi marí

Coincidint amb la setmana de ‘Let’s Clean Up Europe’, una acció comuna arreu de tot el vell continent per conscienciar sobre els residus que es llencen de manera incontrolada a la naturalesa, quatre esportistes s’han proposat una aventura que suma esport i conscienciació mediambiental.

Són ‘OceanCats’, que aquesta setmana faran la primera travessia a rem de la Costa Brava per lluitar per la preservació dels oceans.

-Un "Pinocho", sense sorpreses però genial, arriba a la pantalla gran

En aquesta nova interpretació del conte clàssic que gaudeix d'una enorme popularitat a tot el món, Matteo Garrone torna a les veritables arrels de la història de Pinotxo. Amb aquesta innovadora pel·lícula d'acció real rodada en entorns italians de gran bellesa, *Garrone crea un món enlluernador de fantasia i misteri, replet de moments brillants, divertits i commovedors.