La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-El Gremi d'Hotels de Barcelona alerta de la situació "dramàtica" del sector

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha alertat de la situació "dramàtica i insostenible" del sector per la crisi del coronavirus. Després de sis mesos d'activitat pràcticament nul·la, el sector ha patit una caiguda de la facturació de 850 milions d'euros i un descens dels visitants "molt significatiu".

Aquesta situació també ha impactat en el mercat laboral del sector, amb 30.000 treballadors que encara no han tornat a la feina, entre els quals hi ha empleats temporals que no han estat renovats. El director general de l'entitat, Manel Casals, ha advertit que està en risc la viabilitat de molts establiments hotelers. "Si seguim així, a finals d'aquest trimestre veurem molts hotels en concurs de creditors i comprats per fons voltors", ha lamentat.

-L'addicció als dispositius electrònics, un altre problema de la tornada a classe

Els interminables mesos de confinament es van convertir en una «tempesta perfecta» perquè els infants s'enganxessin a les pantalles.

Mentre moltes famílies es van veure obligades a teletreballar, les criatures van quedar sota l'empara dels mòbils, les tauletes i la televisió. Aquestes mateixes eines també es van convertir en el recurs educatiu principal amb el qual es connectaven a les classes en línia i continuaven aprenent. I, quan s'acabava la jornada lectiva, els moments d'oci (individual i en família) es van veure reflectits en els mateixos dispositius. «Es va abusar de les pantalles? Sí, però penso que no hem de buscar culpables. Tots ho vam fer de la millor manera que vam poder. Ara només podem mirar enrere i intentar aprendre alguna cosa d'aquella etapa», reflexiona Manuel Armayones, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigador de l'eHealth Center.

-T'ha arribat una multa? vés amb compte, pot ser falsa

Vagi amb molt de compte si rep un correu electrònic amb l'assumpte "Multa de trànsit" amb la que se li comunica la notificació d'una multa no pagada.

És molt probable que es tracti d'una estafa, malgrat que el correu tingui tota l'aparença de ser real, en estar signat per la DGT i el Ministeri de l'Interior i, en alguns casos, afegir alguna dada concreta com la matrícula del seu vehicle.

"Les multes de trànsit, si no estàs donat d'alta al servei de notificacions electròniques, són enviades per correu certificat a casa" ens explica Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de Mossos d'esquadra.

-Per què continuen augmentant els contagis a Catalunya?

A La Linterna Catalunya ens respon en Salvador Masip, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigador a la Universitat de Leicester, "el fet de portar la mascareta ens dóna un excés de confiança i fa que ens exposem a situacions de risc, alhora tenim moltes complicacions com la tornada a l'escola, el transport públic a les grans ciutats que estan saturats per la tornada a la feina, aquesta combinació, per molt bé que ho facis comporta un risc molt elevat." ens explica Salvador.

