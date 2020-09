La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a la Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Hipocondría y ansiedad: los efectos adversos de la pandemia que se han disparado

Las consultas por estres y ansiedad se han disparado estos últimos meses, quizás, sí que es verdad, que todos somos algo más hipocondríacos, todos tenemos algo más de miedo, por eso hoy nos ha visitado Montse Cañadas, responsable de atención al paciente del grupo ITA, para hablar de estos miedos.

-Es convoca un concurs per a dissenyar electrodomèstics sense obsolescència programada

La fundació Fèniss, Fundació’Energia Innovació Sostenibilitat sense Obsolescència Programada, ha presentat un concurs per a dissenyar electrodomèstics sense obsolescència programada, en Benito Muros, és el seu president i d'entrada afirma que "si, existeix l'obsolescència programada, està comprovat i dictaminat. Generem dotze mil milions de tones de residus anuals, davant aquestes dades".

La Unió Europea, ja ha convidat des de 2012 als països de la Unió a què legislin sobre aquest gravíssim problema. De moment no hi ha una llei que impedeixi a les empreses a programar els seus electrodomèstics perquè durin un temps concret, i quan aquests aparells s'espatllen, arreglar-los ens costa aproximadament un setanta o vuitanta per cent del que costen en comprar-los nous.

-Quines són les carreres universitàries més demandades a Catalunya?

A La Linterna Catalunya hem parlat sobre Xª informe infoempleo i estudis universitaris amb la Sara Álvarez,Àrea Manager Spring Professional "El major o menor atractiu a pot aconseguir una titulació per a una empresa, és a dir, el seu nivell d'ocupabilitat, depèn de diversos factors que ocorren de manera simultània, com la relació entre la tipologia d'estudis i els llocs oferts en aquest moment, l'equilibri entre l'oferta i la demanda de titulats en aquesta àrea o el grau d'experiència acumulada pel candidat." ens explica la Sara.

-Els científics rebaixen l'espectativa de trobar vida a Venus

Tot i que s’ha de tractar delicadament, ja que els venusians encara no hi han substituït als marcians, l’Antonio Bernal, astrònom de l’observatori Fabra de Barcelona té clar que és una notícia important i cal prestar-li atenció.



"El fet que s hagi trobat un gas provinent del fòsfor que s’havia descrit com un gas marcador de senyals de vida, la fosfina, és un fet que fa pensar." explica l'astrònom.



L’Antonio insisteix que s'ha de ser prudent i matissar, el que hi ha són indicis de fosfina, i la frase clau és la següent, "S’han trobat indicis aparents de fosfina a l'atmosfera de Venus", per tant, els indicis indiquen que hi ha fosfina, però no hi ha seguretat.