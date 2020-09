La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Per què l'11 de setembre és la Diada de Catalunya?

L'11 de setembre de 1714, els soldats de les tropes borbòniques de Felip V van assaltar la capital catalana. Era la fi de la guerra de successió, en la qual una part significativa de Catalunya es va posar del costat de l'arxiduc Carles d'Àustria. La victòria de Felip d'Anjou va portar a la promulgació del Decret de Nova Planta en 1716, pel qual es consumava la destrucció de les institucions catalanes.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Enric Pujol, professor d'història contemporànea de la UAB, per que ens faci cinc cèntims del per què l'11 de setembre és la Diada de Catalunya. "aquesta Diada va ser triada pel poble, a través d'actes populars, després, en 1980 es va instaurar com la Diada oficial. És a dir, habitualment les institucions posen les Diades a la societat i, en aquest cas, va anar a l'inrevés, primer va ser la societat i després la institucionalització" explica el professor.

-El Born i el seu enorme jaciment arqueològic

Avui parlem del Born i del centre de Cultura i Memòria, és una d'aquestes visites absolutament recomanable per conèixer el passat de la ciutat de Barcelona. Per tractar del tema, parlarem amb la Carme Miró, responsable del servei d'arqueologia a Barcelona.

-Al Born tenim un autèntic tresor arqueològic.

Carme Miró: si ho és, és el jaciment grecoromà més gran d'Europa a escala urbana. Són com a mínim divuit segles d'història.

-Com està la salut de la literatura catalana?

La 38a edició de La Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà del 9 al 13 de setembre, acollirà 380 activitats, 200 d'aquestes, signatures de llibres, en una edició traslladada al Moll de la Fusta i que farà controls d'aforament entre els visitants, que no podran excedir el miler, segons ha precisat el president de l'organització, Joan Carles Girbés.

Tanmateix, ha reivindicat que la setmana és segura i que és la "més necessària de la història".

-"Mandibules" una genial comèdia francesa que podrem veure al festival de Sitges

El seu argument segueix a Jean-Gab i Manu, dos amics no gaire intel·ligents que troben una mosca gegant visqui atrapada dins d'un cotxe. Ni curts ni mandrosos, tots dos decideixen intentar entrenar-la i domesticar-la per a guanyar diners amb ella...