La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Els experts adverteixen dels riscos de les actituds antivacunes

Quan ja s'han registrat tres milions de persones contagiades per la COVID-19 a tot el món, i les persones confinades es compten en milers de milions, la comunitat científica treballa contra rellotge per desenvolupar una vacuna que permeti deixar enrere la pandèmia.

«La primera opció per aconseguir interrompre la transmissió de la infecció és sens dubte la vacunació massiva i es fan uns esforços ingents per desenvolupar diferents productes vacunals i avaluar-ne l'eficàcia», explica Xavier Bosch, investigador de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a La Linterna Catalunya.

-Estos son los peligros de la nueva ley catalana de alquileres

Ayer, miércoles dia 9 de septiembre, se aprobó en el parlament de Cataluña la ley que pone condiciones al precio del alquiler de viviendas. El sector inmobiliario ha alertado de los peligros que supone.

En La Linterna Cataluña hemos hablado con Montserrat Junyent, responsable de los servicios jurídicos del colegio de propiedad inmobiliaria de Barcelona y Cataluña "Aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad no verán aumentadas sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler como consecuencia de la aprobación de una normativa de estas características. Al contrario, la medida puede comportar una reducción de la oferta de alquiler." Explica la abogada.

-Els taxistes de Barcelona convoquen una marxa lenta per al 22 de setembre

Els taxistes de Barcelona han anunciat aquest passat dimecres la convocatòria d'una marxa lenta per al pròxim 22 de setembre per protestar contra la manca d'ajudes al sector i de regulació de l'oferta per part de l'AMB tot i els descensos de la demanda d'entre el 50% i el 75%.

La manifestació començarà a dos quarts de deu del matí i entrarà per la Gran Via fins arribar a la plaça de les Glòries. Així ho ha explicat el coordinador de la candidatura de les pròximes eleccions a la junta directiva d'Elite Taxi, Tito Álvarez, que ha advertit que els taxistes se senten "abandonats" i "maltractats". A la marxa, que creuarà la ciutat d'extrem a extrem, està previst que hi assisteixin fins a 8.000 vehicles.

-Nous cursos de conducció de cotxes enfocats a gent gran i joves

Castellolí formarà a joves i majors de seixanta anys en conducció segura en el circuit del motor que està al costat. És una d'aquelles qüestions que ens hem preguntat sobretot amb la gent gran, que possiblement necessiten un repàs a l'hora de conduir perquè amb el temps s'obliden les coses. I després també estan els joves per fer-los responsables i saber com reaccionar en determinades situacions. Per parlar d'aquesta iniciativa i tenim avui al programa El senyor Joan Serra què és l'alcalde de Castellolí.

D'on surt aquesta iniciativa?

Joan Serra: Primer de tot surt de l'experiència de l'empresa, que cada dia forma moltes persones davant del volant i se n'adona que hi ha persones què no saben com funcionen els cotxes d'avui en dia amb totes les mesures de seguretat que porta el mateix cotxe. Amb els anys els cotxes han canviat moltíssim i la manera de conduir de les persones en general és la mateixa.