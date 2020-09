La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-La Mielitis Transversa atura l'assaig de la vacuna d'Oxford

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Salvador Macip, investigador a la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC "Aquesta és la raó per la qual es fan aquests test i per això és important no saltar-se cap pas" afirma Salvador "per això vacunes com la xinesa o la russa, no poden considerar-se segures" explica.

"El que encara no se sap és si aquesta malaltia és culpa del virus o per un altre motiu. Es trigarà unes setmanes a saber-ho" ens diu l'investigador

-La tornada a l’escola, un moment d’ansietat, estrès i incertesa

Amb l’arribada de setembre torna la normalitat, i amb ella la “temuda” tornada a l’escola.



La situació de pandèmia mundial juntament amb l’estat d’alarma i totes les conseqüències psico-socials han fet que aquesta “tornada a l’escola” sigui una mica més complicada de l’habitual.



Cada any pares, mares, educadors, professors... es preparen per a la tornada a l’escola després de les vacances o la tornada a l’oficina. Aquest any serà encara més complicat, ja que si per alguna cosa es caracteritza aquest 2020 és per la incertesa.

Els experts asseguren que: “la incertesa pot generar molts casos d’ansietat; aquesta ansietat en persones que pateixen algun tipus de trastorn mental encara es pot veure més agreujada” afirma a La Linterna Catalunya, Rita Antón, psicòloga clínica del centre ITA d'Argentona.

-Com seran les festes de Santa Tecla a Tarragona?

L'època de festes majors de tots els pobles i ciutats de Catalunya des del juliol, agost, setembre i a l'octubre sabem que les que no s'han suspès s'han adaptat i molt. Una de les festes icòniques de Catalunya què s 'han adaptat són les festes de Santa Tecla de Tarragona per fer-les més segures i sense perdre la identitat. Per parlar d'això tenim a Pau Ricomà que és l'alcalde de Tarragona.

-Per què els planetes són rodons?

Hi ha moltes coses que, pel fet d'haver estat aquí sempre, no ens hem preguntat mai. Aquest és el cas de la forma dels planetes. Per què són rodons?.

Per a respondre a la pregunta hem parlat amb Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra de Barcelona.

"Els planetes són rodons per la gravetat. Un cos celeste crea un camp gravitatori al seu voltant que fa que tota la massa d'aquest cos es concentri en el seu centre i atregui cap a ell tota la matèria." Ens explica l'astrònom.