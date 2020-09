La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Els narcopisos al Raval no desapareixen

Un dels temes més comentats aquests dies és l'augment de narcopisos al Raval i de l'augment de l'ocupació també és una de les coses que també li preguntarem per part de la visió del veïnatge el Santi d'Acció Riera Baixa. Els Mossos d'Esquadra diuen que només reconeixen dos narcopisos a la ciutat Vella, però hi ha més de dos pisos possiblement en els que es fa aquest trepitjat de drogues.

Santi: Si, la gent d'Acció Raval què fan una feina bona sobre això, han localitzat 27 confirmats i uns 13 que estan per confirmar, el que passa és que els Mossos diuen dos, perquè diuen que un narcopís on es ven i es consumeix, però bé narcopís diga-li punt de venda de droga a pisos que és gairebé el mateix, només canvia que consumeixen dins o fora, per això segons els Mossos només diuen que hi ha dos.

-Es pot complir una ràtio acceptable a les classes per minimitzar els contagis?

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Ramón Font, portaveu d'USTEC, que ha valorat les declaracions del conseller "Avui la paraula distancia no ha estat pronunciada pel conseller ni una vegada, Com no hi ha distància parlen de grups estables. Els grups que hauran ni són bombolles ni són res." explica, i afegeix "A Corea del Sud, van obrir les escoles a 1/3 de la seva capacitat, per tant aquí, la distància i les ràtios brillaran per la seva absència." conclou.

-Así puede el 5G ayudarnos en caso de que ocurra otra pandemia

Videoconferencias sin retardo; conectividad fluida incluso en grandes aglomeraciones, como conciertos o eventos deportivos; videojuegos con una resolución 8K; sistemas domóticos de mayor calidad y más seguros… La llegada del 5G hará todo eso posible.

Y para que sea una realidad, los operadores móviles invertirán más de un billón de euros durante los próximos años, según las estimaciones de la GSMA, patronal que integra cerca de 800 operadores de telefonía. El mismo organismo espera que al menos una de cada cinco conexiones móviles use redes 5G para 2025. Pero, ¿realmente nos cambiará la vida? Y de ser así, ¿cuándo?

-¿De dónde surge llamar ‘lumbreras’ a una persona inteligente?

El término ‘lumbrera’ (en singular) es utilizado desde la antigüedad para señalar a aquellos individuos eruditos que sobresalían por sus conocimientos de varias materias. El vocablo proviene del latín ‘luminaria’ cuyo significado literal es ‘lo que alumbra’, en clara referencia a las personas que brillan por su inteligencia y conocimientos (alumbran / iluminan de sabiduría a los demás).

Cabe destacar que es común escuchar decir el término ‘lumbreras’, con cierto retintín o tono despectivo.

Como nota curiosa, añadir que también se conoce como ‘lumbrera’ a las escotillas o claraboyas de ciertas embarcaciones o aperturas en los techos de algunas estancias que es por donde entra la luz.