La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-La UE assegura que podrà distribuir una vacuna al novembre

Brussel·les diversifica la cartera de vacunes potencials contra la covid-19 i espera obrir negociacions "aviat" amb la companyia alemanya Biontech.

Així, ja seran sis les farmacèutiques amb qui la Comissió Europea vol pactar la compra anticipada de dosis. Per ara, l'executiu europeu només ha tancat un acord definitiu amb AstraZeneca que està desenvolupant una vacuna amb Oxford, mentre que continua en converses amb Sanofi, Johnson & Johnson, CureVac i Moderna. "Esperem que les vacunes en la nostra cartera demostrin eficàcia", asseguren fonts comunitàries.

A banda de tenir en compte l'eficàcia que hagin pogut demostrar els assajos clínics de les vacunes d'aquestes companyies, la CE també valora la velocitat per desenvolupar-les. Per això, a Brussel·les veuen positiu haver signat ja un contracte amb AstraZeneca que espera acabar la tercera fase de les proves en humans al novembre, quan s'iniciaria la revisió per part dels reguladors.

-És compatible el reconeixement facial i la mascareta?

Una de les coses que segurament haureu notat ara que teniu el mòbil davant vostre i el teniu configurat perquè es desbloquegi amb la vostra cara amb el reconeixement facial, però amb la mascareta, la cosa no funciona exactament així.

Tot això va molt més enllà, ja sabeu que hi ha molts dispositius de seguretat, sobretot a altres països però aquí també, on utilitzen aquest reconeixement facial per múltiples coses. Avui en el programa ens preguntem... on estan els límits? Com funciona això? On podem posar la línia vermella? qui resoldrà els nostres dubtes és el senyor Xavier Baró, investigador dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació de UOC.

-Encara podem gaudir de la cultura amb la “poesia als parcs”

Encara podem gaudir de la cultura als nostres parcs naturals. A La Linterna Catalunya hem parlat amb la Dafne Ferrer, coordinadora del programa "poesia als parcs" de la DIBA.

Poesia als parcs. Lletres i paisatges és un cicle poètic que va néixer el 2005 dins el marc del programa Viu el parc. Aquest cicle es basa en un seguit de lectures i recitals poètics que es duen a terme a cada un dels deu espais de la Xarxa de Parcs Naturals i a d’altres espais naturals protegits de dins o fora de Catalunya, amb qui la Diputació de Barcelona manté vincles culturals per raó d’agermanaments estables o convenis específics establerts amb entitats culturals o conservacionistes del país o l’estranger, com ara l’Obra Cultural de l’Alguer, a Sardenya.

-La 77ª edició del festival de Venècia comença fluixa

Víctor esquirol, crític de cinema de "otros cines europa". A més, ens explicarà com a començat la 77ª edició del festival de Venècia, sempre sota el seu parer.