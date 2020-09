La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-¿Qué pasa si no llevamos a nuestros hijos a clase por miedo a la Covid-19?

¿Qué consecuencias tendrá para esas familias la negativa a escolarizar a sus hijos? La respuesta del sistema educativo es muy clara. “La educación es obligatoria entre los alumnos de edades comprendidas entre los 6 y 16 años” y la escolarización presencial es un deber y a la vez un derecho pensado para acabar con las desigualdades.

Carlos Carretero es abogado y nos ha dado su opinión en La Linterna Cataluña. "Se puede abrir un protocolo de absentismo y se persistimos en esa actitud pueden intervenir las autoridades y llegar a retirar la patria potestad a los padres. Es cierto que en estos tiempos de Covid esa medida sería muy difícil de aplicar.” explica Carlos.

-Un 70% de families ateses per càrites han patit ansietat i angoixa durant el confinament

7 de cada 10 famílies ateses per Càritas de Barcelona ha patit episodis d'angoixa durant el confinament, segons l'informe elaborat per la entitat entre el 18 i 25 de maig.

El 32% afirma estar pitjor de salut que abans de les restriccions. "El confinament ha sigut una mesura efectiva per frenar la covid-19, però ha tingut unes derivades emocionals i de convivència que seran difícils de resoldre", ha constatat Alejandra Temprano, psicòloga de Càritas Diocesana de Barcelona. A més de l’impacte psicològic, el coronavirus ha afectat un 10% de les famílies ateses per l’entitat.

-Com és el perill de la desinformació sobre la covid-19 procedent de fonts creïbles?

Al març, quan començava la pandèmia del coronavirus a Europa, una piulada del ministre de Solidaritat i Salut francès, Olivier Véran, aconsellava als pacients de COVID-19 que no fessin servir ibuprofèn, un fàrmac antiinflamatori amb propietats analgèsiques i antipirètiques.

Fins i tot advertia que prendre'n incrementava la mortalitat entre els malalts, tot i que no hi havia cap evidència científica que ho demostrés. Aquesta informació va donar lloc a una notícia falsa que es va estendre per diferents països.

Sergi Xaudiera, doctorand de la UOC, ha estudiat el recorregut digital d'aquesta informació no verificada a través de Twitter en les regions d'Alemanya, França, Espanya, Països Baixos i Itàlia. Els resultats mostren que l'impacte de la desinformació és massiu quan fonts de credibilitat participen en la propagació de la notícia.

-Quina serà la tendència de l'atur a Catalunya en els pròxims mesos?

El nombre d'aturats a Catalunya torna a incrementar-se després d'un juliol marcat per la creació d'ocupació. Segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social, l'atur registrat a Catalunya entre juliol i agost va créixer en 11.293 persones (+2,41%), situant la xifra de desocupats en 480.642.

En termes interanuals, l'atur registrat s'incrementa un 29,4% (durant l'agost de 2019 hi havia 371.418 aturats a Catalunya). Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, aquesta cau un 0,68% respecte al juliol (22.824 persones menys) i se situa lleugerament per sobre els 3,34 milions d'afiliats. En comparació amb l'agost de l'any passat, l'afiliació a Catalunya baixa un 3,29% (113.820 persones menys).