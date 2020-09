La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

La transmissió dels menors amb covid-19 als adults amb qui conviuen és "baixa"

Un estudi epidemiològic liderat per Vall d'Hebron conclou que la transmissió del SARS-CoV-2 als familiars amb els quals es conviu és "baixa". La investigació, feta a partir del seguiment de pacients pediàtrics amb diagnòstic confirmat de covid-19 durant el confinament, ha demostrat que només en 3 casos de 89 s'ha identificat "clarament" el menor d'edat com a desencadenant del brot familiar.

Com serà l'oficina post-COVID-19?

Es calcula que un 80 % de les empreses espanyoles ha augmentat el teletreball per aconseguir que la seva activitat es ressenti el mínim possible davant d'aquesta crisi, segons una enquesta recent del Banc d'Espanya. Moltes empreses es plantegen continuar amb aquesta modalitat fins passat l'estiu, quan la crisi sanitària estigui més controlada, però com serà l'oficina postpandèmia?

«Sembla evident que la por a la COVID-19 ens portarà a un model d'oficina de tipus "rusc d'abelles", en la qual cada treballador quedarà aïllat dels seus companys», afirma Miguel Arenas, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Molt diferent de la idea de disseny de planta oberta o open plan amb espais absolutament diàfans que es va implantar els últims anys per millorar el rendiment i la comunicació entre els treballadors.

El nivell de la mar pot arribar a pujar 6 metres en la costa central durant els pròxims 50 anys

El risc d'inundacions a Espanya podria augmentar un 25% en els pròxims 50 anys. Així ho demostren les dades recollides en el nou portal de mapes “Impacte del canvi climàtic a Europa” elaborat per l'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) través de la plataforma ArcGIS de Esri. L'objectiu d'aquest portal és mostrar l'impacte del canvi climàtic a Europa en els pròxims anys.

Sequeres, inundacions i incendis forestals són alguns dels fenòmens recollits en el portal, analitzats sobre la base de diferents informes de la AEMA. El portal recull comparacions que mostren l'efecte del canvi climàtic a Europa en dues situacions diferents: un escenari de baixes emissions i un altre d'altes emissions. D'aquesta manera, es pot comparar quin és l'efecte del canvi climàtic al llarg del segle XXI a Europa, tant si s'escometen polítiques per a pal·liar-lo, com si no.

Per exemple, es desprèn que Espanya i Portugal són els països europeus més castigats per les sequeres, la qual cosa significa que el risc de desertificació podria augmentar en totes les regions de la península ibèrica.

Apple elimina Fortnite de l'App Store per usar un sistema de pagament propi

Ha estat el serial de l'estiu, Epic Game va fer una actualització en el seu joc Fortnite, on es rebaixa un 20% els seus preus amb un mètode de pagament directe que evita la comissió d'Apple i Google



El mètode de pagament directe a Epic permet a la companyia evitar abonar el 30% de comissió que s'emporten Google i Apple per totes les compres realitzades dins de Fortnite.

Part de l'estalvi el trasllada als jugadors amb el 20% de descompte. Introduir un mètode de pagament alternatiu infringeix les normes de l'App Store i Google Play sobre compres dins d'una aplicació.



Apple ha eliminat el battle royale Fortnite de l'App Store poques hores després que Epic Games decidís implantar en el seu joc un sistema de pagament propi.