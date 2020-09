La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

Són suficients les mesures de seguretat per tornar a classe?

A poc més de dues setmanes de la volta al col·legi de centenars de milers d'escolars, les autoritats sanitàries apunten que la limitació de l'aforament dels col·legis a grups de 15 a 20 alumnes per classe resulta una de les mesures bàsiques per a prevenir el contagi per coronavirus.

USTEC, Unió de sindicats de treballadors de l'ensenyament de Catalunya, alerta de la dificultat de portar endavant aquesta mesura, atès que l'aforament mitjà en una classe de primària és de 23 alumnes, tal com revela una recent enquesta realitzada per l'organització a 1.455 famílies durant el present curs escolar.

En concret, les classes del 81% dels nens de primària superen els 20 alumnes; un percentatge que augmenta fins al 96% en els col·legis concertats.

Así te puede afectar el estrés y la ansiedad en la vuelta a la oficina

Con la llegada de septiembre se acerca el momento de volver a la oficina después de las vacaciones, por eso los expertos aconsejan volver un par de días antes para poder mentalizarnos de la vuelta, así como poder organizar las cosas que necesitamos para volver a la oficina.



“La situación actual es compleja. No solo tenemos el contexto de volver de vacaciones que a menudo, ya supone un momento de estrés y ansiedad o de tristeza, sino que además tenemos que tener en cuenta el contexto sociocultural y laboral que se presenta teniendo en cuenta todo lo que ha pasado con la crisis sanitaria mundial de la COVID19” afirma Cristóbal Rivera, director del centro ABB Málaga de grupo Ita.

”Radio Mi Amigo” la història d'una ràdio “offshore” a Platja d'Aro

Ja està disponible el llibre que recull el treball d’investigació guanyador de la sisena edició (any 2017) del Premi Jordi Comas de Recerca Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró: "Radio Mi Amigo" del comunicador Joan Perich.

"No eren ràdios precisament petites, arribaven a tenir 6 milions d'oïdors en tota Europa." ens explica el comunicador a La Linterna Catalunya "Les ràdios "offshore" va ser un fenomen radiofònic que va néixer en els anys 50 de l segle passat."

El volum recull la història, les circumstàncies geopolítiques i els protagonistes que van fer possible la instal·lació al municipi durant quatre anys (1974-1978), d’una de les emissores radiofòniques pirates més important d’Europa.

Sense places per dormir i amb dutxes i robers tancats, la ‘nova normalitat’ de les persones sense llar

Un home de 74 anys que durant el dia busca l’ombra al parc i de matinada es dutxa a la platja. Una senyora de 68 anys que passa les hores a prop d’una font per poder refrescar-se. Un home que es mareja pels efectes de la calor, que voldria anar al metge a fer-se una revisió però que no pot perquè no té la targeta sanitària. Un senyor que dorm a l’estació d’autobusos i que, malgrat les temperatures d’aquests dies, no canvia d’espai perquè té por d’anar a un altre lloc i patir una agressió.

¿Por qué el término ‘dicha’ es sinónimo de felicidad y suerte?

Decimos que alguien es ‘dichoso’ cuando es feliz o la fortuna le sonríe.

El término ‘dicha’ como sinónimo de felicidad o suerte tiene mucho que ver con el verbo ‘decir’, ya que en la antigüedad se tenía el convencimiento de que cada vez que venía al mundo un recién nacido las deidades paganas pronunciaban unas palabras por las que aventuraban cómo sería la futura vida de ese nuevo ser humano.

De hecho, el vocablo ‘dicha’ proviene etimológicamente del latín ‘dicta’ cuyo significado literal era ‘palabras pronunciadas’ (cosas dichas). Dependiendo de sí los dioses pronunciaban unas palabras al recién llegado éste sería feliz (dichoso) a lo largo de su vida y si no lo hacían sería infeliz (desdichado… no dicho).