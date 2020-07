La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, dins del darrer programa de la temporada, hem tractat aquests temes:

-Es pot minimitzar els danys psicològics a la població i professionals en cas d'una segona onada de covid-19?

Els efectes psicològics més habituals de la covid-19 són la depressió, l'ansietat, l'estrès, l'insomni i la soledat, segons un estudi sobre l'impacte psicosocial de la malaltia. Així, un 46% de la població pateix depressió, un 60% ansietat, un 17% símptomes d'estrès, un 17% insomni, un 3% té percepció de soledat i el mateix percentatge presenta el trastorn d'estrès post-traumàtic.



Algunes d’aquestes alteracions, com les cefalees, l’alteració dels sentits de l’olfacte i el gust o els accidents cerebrovasculars, poden estar presents en pacients que han sigut donats d’alta, especialment si han passat per l’UCI.

Davant aquesta situació, una adequada avaluació és el primer pas per dissenyar la intervenció correcta i, en aquells casos amb afectació neurològica, valorar si precisen rehabilitació neuropsicològica posterior.

-La 38ª setmana del llibre en català es farà al moll de la fusta

L’elecció del Moll de la Fusta de Barcelona atén als requeriments de seguretat per als expositors, visitants i professionals que hi participen: es tracta d’un espai ampli i obert que permet ser perimetrat i establir-hi les mesures i controls que exigeix la normativa municipal.

La decisió és totalment excepcional per aquest any 2020, i l'Ajuntament de Barcelona ja ha assegurat que les edicions següents se seguiran celebrant a l’emplaçament de l'emblemàtica avinguda de la Catedral.

Consolidada ja com un dels esdeveniments culturals més importants del país (per projecció, volum de negoci, participants, assistents, difusió...),

La Setmana vol continuar, tot i la situació excepcional d’aquesta edició, sent un estímul i servir a la promoció de la lectura de llibres en català, contribuint així al creixement del nombre de lectors en la nostra llengua i col·laborar en la construcció d’un país molt més culte.

-Agricultors i ramaders reiteren que el pressupost per la collita en verd és “una vergonya”

L’entitat ja es va posicionar en contra de l’aplicació de les prioritats que definia el Real Decret regulador que establia mesures excepcionals per fer front a la pertorbació del mercat causada pel Covid-19 en el sector vitivinícola.

Segons aquests requisits, es consideraven prioritàries per obtenir els ajuts per la collita en verd, en primer lloc de les parcel·les amb major superfície, en segon les les parcel·les que pertanyin a explotacions de titularitat compartida i, per últim, les parcel·les que impliquen una major retirada potencial de vi.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya va valorar que amb aquestes condicions, el repartiment no seria equitatiu, i per tant, va presentar al·legacions en contra d’aquesta priorització.

-"Un amigo extraordianario", Tom Hanks dins d'un paper molt seu

El periodista Lloyd Vogel rep la missió d'indagar en la figura de Fred Rogers. L'empatia, amabilitat i decència de Fred desarmen a Vogel i ho obliguen a examinar la seva pròpia vida.

Aquest drama biogràfic està inspirat en l'amistat forjada en la vida real entre Fred Rogers (Tom Hanks) i el periodista Lloyd Vogel (Matthew Rhys). El cínic periodista accepta a contracor la tasca d'escriure una biografia sobre Rogers, educador i presentador d'un conegut programa de televisió estatunidenca per a nens en els anys 60.

Superant el seu escepticisme, i aprenent sobre l'empatia, a poc a poc Vogel descobrirà una nova i transformada perspectiva de la vida gràcies a la tranquil·la simplicitat i tendresa de Rogers, el veí més volgut dels Estats Units.

Aquest film basat en una història real està inspirat en l'article de la revista Esquire Ca You Say...'Hero'? de Tom Junod.