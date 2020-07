La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-La relaxació de mesures al Segrià no alleuja a l'hostaleria

"Continuem sent dels més restrictius d'Espanya i Europa" explica Ramón Solsona, secretari general de la federació d'hostaleria de Lleida," Veient com van les coses i les decisions que s'estan prenent, estem passant de la resignació a la indignació." afirma.



Una bona part dels comerços estan molt tocats, "No tornaran a obrir persianes entre un 30% i 40% dels negocis. Salut no ha contemplat les altes temperatures a l'hora d'obrir terrasses, aquest horari ens pot ser útil a primera hora del matí i després a partir de les deu de la nit.

A més l'estiu és una època baixa a Lleida i la Generalitat aconsella no sortir." ens diu Ramón Solsona.



"El govern ens ha parlat de 4 milions d'euros però no és una quantitat consistent. No, no estan buscant cap mena de mesura pal·liativa." conclou el secretari general de la federació.

-Com hem de cuidar els ulls a l'estiu?

"És una situació paradoxal, perquè ara la solució que teníem al problema de l'abús de pantalles, que era sortir a l'exterior, es veu perjudicat per la intensa llum solar." ens explica Alfons Bielsa, president del col.legi oficial d'òptics optometristes de Catalunya.



"Els nens a més petits són més necessari és que portin ulleres de sol. El seu sistema de visió encara està en desenvolupament, no és madur i cal protegir-ho. Els empastifem de crema solar per a la pell però ens oblidem dels ulls." en comenta Alfons.

Quant a la irritació de l'ull en les piscines "el sèrum fisiològic, per exemple és molt bo per a rehidratar l'ull, la cloramina que es crea en les piscines en irritant i el sèrum és una bona manera d'ajudar a l'ull" Conclou el president del coooc.

-S'enlaire cap a Mart el rover Perseverance

"Perseverance" tenen com a objectiu buscar indicis de vida present o passada en la superfície marciana, de la qual prendrà mostres que seran enviades a la Terra en una missió posterior, i determinarà si es pot transformar el diòxid de carboni de l'atmosfera en oxigen, entre altres objectius.

El nou rover marcià compta amb presència espanyola, perquè lidera un dels seus instruments, l'estació meteorològica Meda, per a mesurar el temps i monitorar la pols, i també ha fabricat l'antena d'alt guany, que porta per a comunicar-se amb la nau en òrbita i enviar dades.

"Trobar vida bacteriana a Mart seria una de les notícies científiques més grans de la història de la humanitat" ens explica Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra de Barcelona "val la pena anar a Mart? l'espècie humana té un gen que li impulsa a explorar, conèixer i conquistar, és gairebé inevitable" afirma l'astrònom.

-Els Mossos d'Esquadra han detingut 17 persones a Barcelona aquest cap de setmana per robatoris amb violència

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Metropolitana Barcelona han detingut, des d'aquest divendres 24 fins al diumenge 26 de juliol, 17 persones que han comés 9 robatoris amb violència i intimidació als districtes de Sant Martí, Eixample, Ciutat Vella i Horta.

Els autors dels fets tenien com a objectiu robar principalment joies que portaven les víctimes, rellotges, la bossa de mà i en un dels casos un altaveu de música. Les detencions s’han produït el mateix dia dels fets o al dia següent després d’una investigació realitzada pels agents. Dels 17 detinguts, 6 acumulen 27 antecedents per fets similars o altres tipologies delictives.