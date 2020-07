La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a la Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Quines seran les claus de la recuperació econòmica?

La pandèmia de la COVID-19 està fent estralls en la gran majoria d'economies mundials, però hi ha països com Espanya especialment damnificats.

Les darreres previsions publicades per l'FMI dibuixen un escenari pitjor de l'esperat, amb una caiguda de la producció espanyola que pot superar el 12,8 % del PIB. El pes elevat de sectors com el turisme en aquest país, bloquejat per les restriccions a la mobilitat, està provocant que l'impacte sigui molt per sobre de la caiguda del 4,9 % prevista per l'organisme internacional amb vista al 2020.

«El balanç als Estats Units i la zona euro serà clarament negatiu, mentre que les zones en desenvolupament, especialment Àsia, s'espera que liderin la recuperació econòmica post-COVID-19», considera Joan Torrent, catedràtic d'Economia i professor i investigador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

-L'associació d'empreses de desinfecció alerta d'intrusisme en el sector

Arran dels rebrots que s’estan produint en diversos territoris de l’estat espanyol, ADEPAP alerta que només les empreses professionals especialitzades, aquelles que estan registrades al ROESB (Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides), garanteixen que les desinfeccions del virus que provoca la Covid-19 es fan de manera efectiva i segura. “Les nostres empreses estan registrades al ROESB i compten amb tècnics formats que són els únics que poden fer servir els productes viricides d’ús professional especialitzat” explica Quim Sendra, president de l’associació.

“Aquests coneixen quin és el producte més adequat, en quines concentracions s’ha d’aplicar i de quina manera han de treballar en funció de cada espai sobre el que actuen. És un procés d’una certa complexitat”, afirma.

-¿Cómo ha variado el consumo de internet en los menores durante las primeras semanas de verano?

Hace justo un año, la Asociación Catalana de Adicciones Sociales (ACENCAS) alertaba de cómo el cambio de hábitos en la rutina de niños y adolescentes durante la época estival puede generar un uso abusivo de las pantallas, al convertirse en el principal entretenimiento en estos meses sin actividad académica.

Sin embargo, un año después, el panorama es muy diferente. Y es que, al contrario de lo que estábamos acostumbrados, este verano el consumo y uso de Internet está siendo menor. En general, durante este mes de julio el uso de aplicaciones en menores ha caído un 34%, es decir, los menores le han dedicado 40 minutos diarios menos que en el mes anterior.