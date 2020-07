La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Els sectors immobiliari i judicial demanen al Govern mesures contundents contra l'okupació

“Hi ha okupacions que són realitzades per gent sense llar que no té res a perdre, però també existeixen grups de joves organitzats que veuen en aquesta mena d'accions una manera d'independitzar-se i fins i tot de realitzar activitats delictives”. Ens explica Montserrat Junyent, responsable d'assessoria jurídica “compten amb el suport d'associacions i organitzacions que tenen com a objectiu ocupar habitatges de manera il·legal”.

Ha posat el focus en l'augment de casos que ha denominat ‘okupacions ideològiques’, grups ciutadans que tracten enfrontar-se a fons o entitats que operen amb edificis sencers en barris de grans ciutats. “Els okupes demanen moltes vegades una quantitat per marxar, i els propietaris, moltes vegades, pagan perquè busquen una solució ràpida al tema i així comença la roda”, ha indicat.

-Neix un Clúster d'empreses per evitar la propagació del Covid-19 en infraestructures

Ja ho adverteix l'Organització Mundial de la Salut: el virus del Covid-19 pot desplaçar-se diversos metres en llocs tancats i poc ventilats, el que augmenta el risc de contagi.

Per això, les principals empreses del sector del tractament de l'aire interior d'Espanya s'han posat mans a l'obra i han creat el Clúster IAQ (Indoor Air Quality) que treballarà en "la millora de la qualitat de l'aire d'edificis i infraestructures per fer front a problemes de salut global com el Covid-19 o bé a temes mediambientals", com explica Pau Pallàs, el seu president.

-Els diners dels ertos encara no arriben a moltes families

Núria Gilgado, secretaria de política sindical d'UGT Catalunya ha dit que les xifres de l'atur són especialment dolentes a Catalunya "aquestes xifres són el reflexe de tota la situació desatrossa que ens deixa la pandèmia, el confinament, i una estructura empresarial dedicada als serveis basat en la precarietat i temporalitat. Tot això fa que l'impacte de la crisi sigui molt més fort a casa nostre que a la resta d'Europa. Catalunya és la comunitat a on més ha crescut l'atur seguida de Madrid i València." explica.

-Google inicia les labors per a tendir un cable submarí que enllaçarà els EUA i Europa per a millorar internet

Google ha anunciat avui la construcció de nou cable submarí que enllaçarà Nova York, als Estats Units, amb Bilbao, Espanya, i Regne Unit. Aquesta nova infraestructura de comunicacions permetrà proporcionar una major resistència davant caigudes en les xarxes transatlàntiques ja existents. S'espera que les labors estiguin finalitzades en 2022.

El nou cable s'enllaçarà així mateix amb Equiano, que uneix Portugal amb Nigèria i Sud-àfrica.