La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

¿Cuál es la situación de la atención primaria catalana después de los rebrotes?

“La situación de la atención primaria es esquelética, si ya en condiciones normales nos quejábamos de la falta de personal, ahora, en época de pandemia es aún peor” nos explica Javier O'Farrill, presidente del sector primaria x del sindicato Metges de Catalunya, “no hay personal suficiente en el paro, o que quieran venir a trabajar, por eso siempre hemos dicho que hay que primero hay que hacer una atención primaria atractiva. Nos cuesta mucho encontrar profesionales.”

Los recortes que en su momento se aplicaron al sector sanitario se han dejado sentir en unos momentos críticos.

“Hemos tenido contacto ya con los MIR de Catalunya, es muy probable que en septiembre tengamos las mismas protestas que ya hay en Valencia y Madrid” Nos explica Javier, el presidente del sector.

-El 40% de les ampliacions de terrasses a BCN ha estat denegada, especialment a Ciutat Vella i Gràcia

"Això no té ni peus ni cap" continua Pallarols, "que la resposta sigui que es denega el 80% de les sol·licituds a Ciutat Vella i Gràcia perquè hi ha un problema d'afluència, aquesta lluny de la realitat que estem sofrint, que és precisament, la falta d'afluència. Sembla mentida que els que han de protegir el màxim de negocis a la ciutat siguin els seus botxins"

La situació va per barris. Els més castigats Ciutat Vella i Gràcia

"Hi ha una clara discriminació amb els restauradors de Ciutat Vella i Gràcia" diu el president del gremi "perquè se'ls està denegant el que a altres restauradors de la ciutat no. Això fa que el decret que es va rebre amb *espectación i esperança pugui acabar com el rosari de l'aurora."



-Com pot canviar la intel.ligència artificial el nostre cervell?

La intel•ligència artificial pot canviar el nostre cervell? Ens arribarem a convertir en cíborgs? La tecnologia aconseguirà fer-nos més intel•ligents? Podrem desenvolupar nous sentits o comunicar-nos amb el pensament? La tecnologia aplicada a la neurociència, la que busca proporcionar una comunicació directa entre el cervell i un dispositiu extern, encara està en fase experimental.

No obstant això, un article publicat el mes de juny passat a Science Direct amb el títol «Interdisciplinary Neurosurgery» suggereix que les recerques en aquest àmbit poden provocar grans transformacions en el tipus de processos cognitius que ara fem diàriament.

I no solament en les seves aplicacions més àmpliament conegudes, com ara la medicina i l'atenció al pacient, sinó també en altres àmbits socials i humanístics, com ara l'entreteniment, l'educació, l'aprenentatge de l'autocontrol i la regulació d'emocions, el màrqueting i la publicitat.

-¿Cuál es el origen de la expresión ‘ser culo de mal asiento’?

Ser culo de mal asiento es un modismo frecuentemente utilizado para referirse a aquellas personas de carácter inquieto, inconstantes (tanto en lo laboral como en lo personal) e incapaces de permanecer durante mucho tiempo realizando una misma actividad ni asentarse en algún lugar.

Lo primero que nos viene a la cabeza sobre el posible origen de la expresión es que el culo al que alude es el trasero de las personas, pero en realidad esta frase no tiene nada que ver con la anatomía humana sino que se refiere al fondo (también llamado culo) de las antiguas vasijas que se realizaban de manera artesanal, saliendo algunas de ellas de manera irregular, de manera que bailaban y no se asentaban bien sobre la superficie.

Esa anomalía en los recipientes provocaba que, con frecuencia, al ser posados sobre la mesa cayesen al suelo y se rompieran, naciendo de ahí la expresión ‘ser culo de mal asiento’ con el fin de referirse a aquello o aquel que no se asentaba con facilidad o era inestable.

Esta locución llevó a que de la misma nacieran otras frases o refranes populares como ‘Culo de mal asiento, no acaba cosa ninguna y empieza ciento’.