La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a la Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-La necessitat de replantejar els models residencials deprés de la COVID-19

Les residències de gent gran s'han mantingut en el punt de mira des dels inicis de la pandèmia pel coronavirus SARS-CoV-2. Segons les últimes dades publicades, en les prop de 5.500 residències espanyoles han mort més de 19.000 persones per COVID-19 i símptomes compatibles amb aquesta malaltia, cosa que equival al 69 % del total notificat oficialment pel Ministeri de Sanitat.

Però, a més, els qui han sobreviscut s'han sentit doblement exclosos: per haver estat assenyalats com a població de risc i pel fet de viure en una societat edatista. «Durant la crisi sanitària, aquests elements s'han encadenat i han donat lloc a sentiments d'exclusió, a banda del fet que han reforçat estigmes entorn de l'edat i la tecnologia», assenyala Roser Beneito Montagut, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i investigadora del grup CareNet de la Universitat.

-Els efectes econòmics de la pandèmia. Un 70% dels membres de les llars ateses per Càritas no té feina

La pandèmia de la COVID-19 està tenint un impacte sense precedents en l’economia, el mercat laboral i la societat, empitjorant les condicions de vida per a moltes persones que ja es trobaven en situació de vulnerabilitat, segons el darrer informe “Primer impacte de la crisi de la COVID-19 en les famílies ateses per Càritas Diocesana de Barcelona”. A Barcelona ciutat hi ha un total de 92.735 aturats, i lluny de tornar a xifres anteriors a la COVID-19, la situació no millorarà a curt termini.

-”Caput aut navis. A cara o creu” l'exposició sobre el joc des de l'antiguitat arriba a Mataró

La mostra "Caput aut navis" proposa un repàs per diferents jocs que ens acompanyen des de l’època dels ibers i que evidencia la importància social del joc més enllà del món de la infància.

L’exposició, va començar la itinerància al Museu Arqueològic de l’Esquerda, situat entre Roda de Ter i les Masies de Roda, a principis del present any i visitarà diferents equipaments de la Xarxa de Museus Locals.

A través de 72 peces del fons arqueològic del Museu de Granollers (on es va exhibir de desembre de 2018 a març de 2019, comissariada per Marc Guàrdia), la mostra convida a fer un passeig pel món del joc en temps antics.

-Comença l'Atlàntida Film Fest

Atlàntida Film Fest va néixer fa 10 anys com el primer festival de cinema online i el va fer amb una missió: donar a conèixer al públic les millors pel·lícules internacionals que no trobaven lloc a les sales.

El primer objectiu va ser la visibilitat, el segon: donar prestigi a la finestra d'Internet. Després de superar els 150.000 espectadors i de ser triat Millor Festival d'Espanya pel Ministeri de Cultura (ICAA) en 2015, Atlàntida ha continuat evolucionant i per això ha consolidat una seu física ampliant el format.

Atlàntida no és només un festival de cinema, també ho és de música i de conferències que giren al voltant d'un projecte: Europa.