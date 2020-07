La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Els inspectors de treball diuen que és impossible controlar tots els ERTOS

Cinc mesos després dels primers Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació, els ERTO han entrat en la fase de revisió. Controlar-los tots és impossible, diuen els inspectors de treball, que fa un mes que van intensificar les visites per detectar irregularitats.

De moment, han trobat frau en un 10% dels expedients verificats, segons la Unió Progressista d'Inspectors de Treball. Les gestories demanen comprensió davant d'una campanya que "sembla que vagi a fer mal", apunta el Col·legi Oficial de Gestors Administratius, que aprofita per reclamar canvis a Hisenda de cara a la renda de l'any que ve. El control dels ERTO ha començat amb errors encara pendents de corregir a les nòmines del SEPE, que diu que ja està pagant la prestació per fills.

-Neix una plataforma especialitzada en comunicació per a menors amb discapacitat sense llenguatge oral

A l'Estat espanyol hi ha més de quatre milions de persones amb discapacitat, dels quals un 30 % té necessitats de comunicació complexes. Aquest grup de més d'un milió de persones amb trastorns de desenvolupament —com ara paràlisi cerebral infantil, síndrome de Rett o trastorn de l'espectre autista, entre altres— no desenvolupa llenguatge oral i, per tant, necessita fer servir un sistema de comunicació alternatiu.

AlfaSAAC és un projecte per a la creació d'una plataforma en línia en espanyol per a la formació, l'acompanyament, l'assessorament i la recerca en comunicació augmentativa i alternativa i alfabetització de menors amb aquest problema. La iniciativa, liderada per Ruth Candela, psiquiatra i professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, és una dels vuit finalistes de l'SpinUOC, el programa d'emprenedoria de la UOC, impulsat per la plataforma Hubbik, que se celebrarà l'1 d'octubre.

-Els psicòlegs alerten de la possibilitat d'agorafòbia entre la població arran del confinament

Ara toca anar recuperant la vida que vam deixar confinada: sortir al carrer, veure els amics, agafar l'autobús… Alguns nens i joves «s'han connectat» virtualment amb videojocs i amb amics; s'han acostumat a viure tancats i els està costant sortir. Hi ha gent gran que és molt conscient de la seva vulnerabilitat i que ara viu amb por.

Es detecten casos d'ansietat, angoixa i agorafòbia o, al contrari, gent que viu sense cap prudència. Cada persona és un món, però els psicòlegs recomanen parar un moment i fer una reflexió sobre què ens ha passat i què continua passant.

"possiblement parlar d'agorafobia és una mica exagerat, però si és cert que existeixen persones que després del confinament tenen pors" explica José Ramón Ubieto, professor col.laborador de psicologia de la UOC.

-Tancarem el curs de "l'hora del pati" fent conclusions de la temporada i parlant del repartiment dels recursos del departament d'educació a l'escola concertada.