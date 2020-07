La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-El sector del taxi de l'AMB, demana una reducció de la flota en servei diari del 50%

Pràcticament la totalitat del sector del taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha enviat avui un escrit a la consellera de salut, Alba Vergés, al conseller de territori i sostenibilitat, Damià Calvet i a la presidenta de l'IMET, Rosa Alarcón, demanant una reducció temporal de l'oferta diària de taxis al 50% de la flota existent.

Les associacions representatives i les diferents empreses d'intermediació del sector del taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, arran de la greu situació de salut pública i de crisi econòmica que patim al país, han demanat formalment l'adopció de mesures amb caràcter urgent per fer front al risc de brots de COVID-19 entre els professionals taxistes i la ciutadania usuària del servei de taxi.

"Són mesurades que cal adoptar pel bé de tots, és una qüestió de salut, no es pot tenir als taxistes vagant per la ciutat sense cap sentit. Si aquest divendres no tenim una resposta, la setmana que ve hi haurà mobilitzacions segur." explica Tito Álvarez, portaveu del sindicat Élite Taxi.

-El museu Pau Casals, ha estat declarat museu d'interès nacional

El passat 16 de desembre de 2019, el Patronat de la Fundació Pau Casals va sol·licitar declarar el Museu Pau Casals com a Museu d’Interès Nacional, per la importància del personatge de Pau Casals, un dels noms més universals de la cultura catalana, i també per la rellevància patrimonial i museística del Museu Pau Casals.

El Govern de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Patrimoni, l’ha declarat Museu d’Interès Nacional. La declaració, informada el passat 10 de juny per la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya, permetrà posar en valor el llegat musical, humà i de lluita per la pau de la figura de Pau Casals, i donarà visibilitat i projecció nacional i internacional a un dels recursos museístics més importants de Catalunya.

-És segura la vacuna d'Oxford?

La vacuna contra la covid-19 desenvolupada per la Universitat d'Oxford ha generat immunitat en la segona fase clínica, segons els seus investigadors. "És segura i indueix a una reacció immune, segons els resultats preliminars", ha assegurat la revista científica The Lancet que ha publicat l'informe sobre l'assaig clínic amb més de 1.000 persones.

Tot i els resultats positius, la vacuna anomenada ChAdOx1 nCoV-19 encara s'ha de sotmetre a una tercera fase de prova en humans a gran escala per garantir que aquesta ofereixi una protecció completa.

-Greu atac contra twitter per a estafar amb criptodivises

Els comptes més seguits del món publicaven un missatge convidant a manar Bitcoins a una direcció concreta amb la promesa que qualsevol donatiu els seria retornat per duplicat.

Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama, Warren Bufet, Jeff Bezos, Kim Kardashian, Uber i fins i tot Apple repetien aquest missatge amb diferents variacions. També es van sumar els comptes de Twitter de les principals criptodivises i serveis associats amb aquestes, incloent Bitcoin, Ripple, Coindesk i Coinbase.

possiblement l'atac més greu mai sofert per Twitter que es va adonar ràpidament i va bloquejar a tots els comptes verificats, eliminant els missatges publicats pels atacants.

La cartera principal utilitzada en l'estafa ha aconseguit obtenir 395 transaccions amb 12,86 Bitcoins, equivalents a uns 104.000 euros, encara que és difícil conèixer la quantitat real estafada.