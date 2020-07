La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-S'estan adoptant les mesures adeqüades per controlar els rebrots? Han arribat abans del previst?

"Tots teníem la certesa que haurien nous rebrots, la qual cosa probablement ha passat és que la primera agrupació de rebrots ha estat al Segrià i el segon a Hospitalet." ens explica el doctor Antoni Trilla, cap del servei de medicina preventiva i epidemiològica de l'hospital clínic "No hem estat capaços de seguir amb l'estratègia inicial Probablement ha fallat l'intent de tallar els rebrots seguint el rastre dels contagis per a poder-los delimitar." diu Trilla.



"Hem de seguir les tres normes, neteja de mans, distància i màscara. És l'essencial per a evitar el màxim possible el contagi." diu Antoni Trilla

"Moralment no estem gens contents però si fem les coses relativament bé no tornarem a la casella de sortida. L'edat de contagi ha baixat, són més lleus. Molt possiblement hem fallat en el missatge que s'ha transmès als joves i és una cosa que hauríem d'estudiar, no són immunes, poden tenir casos més lleus però hi ha morts igual." conclou.

-Com seràn les noves jornades de feina deprés de l'experiència durant la pandèmia?

En només 4 mesos el món ha canviat dràsticament per sempre i, en l'àmbit de l'ocupació, els treballadors i les empreses estan encara assimilant-lo i adaptant-se a aquesta metamorfosi.

Les noves tendències que han anat sorgint en els últims anys -el teletreball, la flexibilitat, la conciliació de la vida personal i professional― sortiran reforçades, però encara és massa aviat per a saber com i de quina manera evolucionaran.

Aquests nous models de treball, basats en la confiança, permeten a l'empleat prendre responsabilitat i dinamiten les fórmules tradicionals de control per part de les empreses.

La pandèmia ha impactat en el treball i les actituds dels empleats i, per tant, ha influït en les necessitats i desitjos futurs. Per això, les empreses necessiten adaptar-se amb èxit a aquest nou món i comprendre les esperances i expectatives dels treballadors.

-Les floristeries fan una crida per comprar roses blanques el dia 23

El Gremi de Floristes han decidit suspendre la celebració del Sant Jordi d'estiu a l'espai comú previst al Passeig de Gràcia de Barcelona però emplacen els ciutadans a comprar llibres i roses a les botigues per celebrar la diada, que ja es va haver d'anul·lar el 23 d'abril.

Amb tot, a la resta de municipis de Catalunya se celebrarà d'acord amb la situació sanitària que hi hagi. A l'hora, llibreters i floristes han expressat que esperaran a les indicacions recollides quan es publiqui la resolució al DOGC i les que doni l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per decidir si les llibreries poden posar una parada a l'exterior de cada local.

-Finnelis el joc educatiu sobre les finances domèstiques i el consum responsable

L’Institut d’Estudis Financers (IEF) de Barcelona i l’editorial Kidnelis de Sabadell, especialitzada en jocs educatius, han creat Finnelis, un joc de taula sobre finances domèstiques per conscienciar als més petits de la casa sobre el valor dels productes i serveis i la importància de fer un consum responsable i raonat.

Finnelis s’adreça, principalment a nenes i nens de primària, de 8 anys en endavant, però a partir d’aquesta edat, qualsevol és bona per reflexionar sobre els diversos aspectes que s’introdueixen en el joc i que formen part de la vida quotidiana dels adults.

És un joc ideal per a jugar en família, expliquen els seus impulsors. El departament d’educació financera de l’IEF ha creat els continguts i aportat els conceptes financers per fer que el joc sigui una eina d’aprenentatge.