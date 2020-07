La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-¿Por qué no hay suficientes rastreadores en Catalunya?

“Estamos muy lejos de los estándares europeos, en Catalunya deberíamos tener entre 1500 y 2000. Ahora tenemos 300” Nos explica Josep Mª Puig, secretario general de Metges de Catalunya, “La verdad es que es difícil de explicar el por qué de la situación. Hay un precedente en Lleida con los temporeros desde hace años, duermen en la calle en una situación difícil, en condiciones de salubridad delicada, es decir, que esta situación era perfectamente previsible y es muy difícil explicar por qué no se ha hecho nada”. Nos dice Puig.

Por otro lado tenemos el refuerzo de la atención primaria que tampoco se ha producido “con los recortes se eliminaron 1000 médicos de familia y solo se han recuperado 100” explica el secretario general de Metges de Catalunya “Catalunya no es un lugar atractivo para desempeñar la profesión, se debería empezar por un sueldo digno y una ratio de atención satisfactoria” explica Josep María.

-La DIBA busca reactivar les polítiques socials del municipis destinant 31 milions d'euros

La diputada de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha presentat , «l’aposta de la Diputació de Barcelona per la reactivació dels municipis a través de les polítiques socials». Moret ha insistit que aquest no és un objectiu fruit només de la crisi sanitària, sinó «un objectiu estratègic prioritari de la Diputació, que aporta els recursos per donar resposta a les necessitats dels municipis posant les persones en el centre, especialment les més vulnerables». I ha afegit que per contrarestar la crisi de la Covid-19, «en aquests darrers mesos la corporació ha destinat un total de 31 milions d’euros a l’objectiu de reduir les desigualtats i reforçar la cohesió social del territori».

-Com serà la jornada llibretera del dia 23 de juliol?

La Cambra del Llibre de Catalunya, institució que agrupa els gremis i associacions d’editors, llibreters, distribuïdors i de la comunicació gràfica de Catalunya, juntament amb el Gremi de Floristes, han preparat el Dia del Llibre i de la Rosa del 23 de juliol perquè pugui celebrar-se a Catalunya de manera descentralitzada, evitant aglomeracions i amb totes les garanties sanitàries d’acord amb els protocols validats pel Procicat.

-Els mossos adverteixen verbalment per no portar mascareta

Avui, Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos, ens ha explicat una selecció de noticies policials sobre el cos.

"L'us de mascaretes es obligatori, de moment el que s'està fent son amonestacions verbals, només és sanciona als reincidents, afortunadament el nivell de responsabilitat dels ciutadans és elevat" afirma Viudes.