La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-¿En confinamiento se podría adoptar el voto por internet?

«En el caso de la medicina, por ejemplo, si por culpa del confinamiento no se produce el acto médico (una consulta, una intervención, etc.), esto puede tener consecuencias en la salud de la persona. A la hora de votar, las consecuencias del retraso no tendrían por qué tener tanto impacto sobre los individuos», explica Francisco Lupiáñez-Villanueva, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y cofundador de Open Evidence.

Este experto ha liderado un estudio recién publicado sobre esta cuestión, Benefits and Drawbacks of Remote Voting ('Estudio de los beneficios e inconvenientes del voto remoto'), elaborado por Open Evidence y RAND Europe para la Comisión Europea.

-És ara més contagiós el coronavirus?

"Encara no sabem segur si serà un virus estacional." ens explica Salvador Macip, genetista mol.lecular i professor de ciències de la salut de la UOC "Encara no tenim clar com romandrà la immunitat de les persones que ho hagin passat. Segurament aquelles que ho hagin sofert d'una manera més greu quedaran més protegides." ens diu.

Ha mutat el virus?



"El virus ha mutat minimamente, tots els virus muten, però sembla que continuem estant davant un virus bastant estable. És igual de contagiós però si tot va bé la vacuna que s'està treballant funcionarà bé però cal controlar la seva expansió, el cost que pot tenir augmentar els equips de rastrejadors, que facin entrevistes per contact tracing manual i el cost de fer tests PCR massius compensen totalment les pèrdues" Explica l'investigador.

-Les xifres d'accidents de trànsit de la primera meitat de l'any, baixen un 41,5% respecte al 2019

Un total de 48 persones han mort a les carreteres catalanes en 41 accidentals mortals entre l'1 de gener i el 30 de juny del 2020, un 41,5% menys que en el mateix període del 2019. L'any passat, les víctimes van ser 82.

S'ha registrat també un descens del 48,1% dels accidents mortals. En comparació amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus, les víctimes mortals a la xarxa viària interurbana s'han reduït un 54,7%, ja que fa una dècada les víctimes eren 106 en el primer semestre.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha apuntat que cal tenir en compte que la baixada s'ha produït en un context marcat pel descens de la mobilitat arran de les restriccions per la covid-19.

Al juny, coincidint amb la desescalada, s'han registrat quatre víctimes mortals, mentre que al juny de l'any passat n'hi va haver 13, el que suposa una reducció del 69,2%. D'altra banda, aquest juny ha estat el mes amb menys mortalitat des que va començar l'any, amb una víctima mortal menys que al març, quan van ser cinc.

-L'espectacle astronòmic més gran de l'any. Com hem de fer per veure al cometa Neowise?

"El cometa està moltes hores per sobre de la línia de l'horitzó" ens explica l'Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra de barcelona, "només són necessaris uns prismàtics per a observar-lo. Cal buscar-ho a partir de les 3 i mitjana de la matinada, mirant al nord-est i a uns 12 graus sobre l'horitzó, està molt baixet, i els núvols poden dificultar la seva localització. Al vespre el podem veure cap al nord-oest. Val la pena emprar el temps que sigui necessari per a localitzar-lo i gaudir-lo perquè és un d'aquests fenòmens escassos d'observar." Ens diu l'astrònom Bernal.