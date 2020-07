La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-¿Es perjudicial llevar mascarilla más de 12 horas al día?

En La Linterna catalunya hemos hablado con la federación de farmacias catalanas para buscar una respuesta y "La respuesta es clara. No." explica Antonio Torres, presidente del FEFAC (federación de asociaciones de farmacias de Catalunya), "Es más, si tu no llevas mascarilla y te cruzas con alguien que tenga el virus, la probabilidad de contagio es alta, llevar mascarilla (quirúrgica) reduciría este contagio un 70%." dice Torres y añade "Es aconsejable tener una buena higiene bucal y a todo eso, añadir un colutorio CPC, que elimina el reservorio de coronavirus en nuestra boca."

Es el caso, por ejemplo, de las actividades en casales de verano para niños, los alumnos que se examinen de la selectividad mientras están sentados, o para hacer deporte.

En cuanto a la playa, ha destacado la importancia de llegar con la mascarilla pero no ha concretado si se tiene que llevar o no en la arena y se ha remitido al 'FAQS' que publicará Protección Civil.

-L'important paper del zoo de BCN en la conservació d'espècies en perill d'extinció

Una de les principals missions del Zoo és la d’intervenir activament en la conservació d’espècies silvestres, així com la recerca i l’educació. A més, ha col·laborat activament en el rescat d’animals, destacant especialment l’acord de col·laboració que es va signar el 1985 amb Monkey World, el departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i les autoritats duaneres i de control de comerç, per tal de rescatar ximpanzés identificats com a il·legals a Catalunya.

-Barcelona Oberta posa en marxa rutes culturals per dinamitzar el centre de la ciutat

“Als barcelonins no ens agrada fer cua per visitar la nostra pròpia ciutat, per això hem pensat que aquest estiu tenim l’oportunitat ideal per endinsar-nos i viatjar sense sortir de casa” assenyala Nuria Paricio, directora general de Barcelona Oberta.

L’entitat ha seleccionat més de 30 rutes de CultRuta, Icono Serveis Culturals i Unique Barcelona per a tot tipus d’edats i ocasions, des d’aquelles que ens evoquen al passat i que ens ajuden a entendre el present (La Barcelona del franquisme, Secrets i llegendes del Born o del Raval, Paral·lel oci i revolta, entre d’altres) passant per rutes artístiques (Modernisme amagat a Rambla Catalunya, Darrera de les passes d’un geni, Gaudí (1852-1926), també literàries (Tour L’Ombra del Vent, La Catedral del Mar,...) i per suposat, rutes comercials (Comerços històrics Ciutat Vella, Passeig de Gràcia, art i luxe, Comerços centenaris, un matí de compres a Barcelona de fa 100 anys).

-Compran una còpia de Súper Mario Bros per a NES per 114.000 dòlars

Aquesta còpia en concret té una classificació de 9,4 sobre 10 i això significa que es troba en condicions gairebé perfectes, segellat i amb el seu embalatge original intacte, 35 anys després del seu llançament és molt difícil trobar una en tan bones condicions.

El comprador d'aquesta còpia de Super Mario Bros. desitja romandre en l'anonimat sol ha revelat que el preu de 114.000 dòlars es va aconseguir després de 29 licitacions.