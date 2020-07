La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-El nou confinament deixa al comerç de Lleida en una situació molt crítica

El Segrià, i Lleida en general, va ser de les últimes regions sanitàries que va iniciar la fase de represa. Això ha provocat que el 56% dels comerços assegurin que encara no havien notat una recuperació econòmica substancial. Molts havien posat la seva expectativa en les rebaixes de l'1 de juliol, però el nou confinament els ha tornat a perjudicar.

"La situació és molt dura, és el segon gerro d'aigua freda que ens ha caigut aquesta setmana" explica Llorenç González, president de la federació eix comercial de lleida, "Tornarem a la fase 0 i haurem d'atendre els clients amb cita prèvia. Molts comerciants no podran aguantar aquesta nova envestida."

S'han fet els deures?

"Els empresaris tenim la sensació que els polítics no han fet el seu treball, se'ls va avisar del possible problema de salut que tenien els temporers, no és una qüestió de criminalitzar-los, és una qüestió de salut pública i s'han anat passant la pilota els uns als altres mentre aquestes persones vivien i dormien al carrer, no és el primer any que això ocorre, però en aquesta època de confinament degut al coronavirus les autoritats no han estat a l'altura en aquest cas. com han arribat? està tot confinat, aquesta és l'altra pregunta." Conclou Llorenç González.

-El curioso origen de la expresión "ser la niña de tus ojos" que te sorprenderá

Es habitual escuchar a alguien decir que cierta persona (e incluso objeto) es ‘la niña de sus ojos’ para referirse al cariño especial y predilección que le profesa (por encima de cualquier otra).

Pero originariamente esta expresión no era dirigida hacia ninguna persona u objeto sino a una parte de nuestro propio organismo: las pupilas

El término pupila etimológicamente proviene del vocablo en latín ‘pupilla’ diminutivo ‘pupa’ utilizado para referirse a una niña, muchacha e incluso muñeca. Y es que en la antigüedad ya se fijaron que en la obertura que se encuentra en el centro del iris y por donde entra la luz al ojo quedaba reflejada la silueta de la persona a la que se estaba mirando, de ahí que dicha silueta recordara el trazo de un diminuto cuerpo de niña y se le comenzara a llamar de ese modo.

Pero la popularización de la expresión la encontramos en las Sagradas Escrituras, donde en el Salmo 17, conocido como la ‘Oración de David’ podemos encontrar en los versículos 8 y 9 el siguiente texto:

"Guárdame como a la niña de tus ojos;

escóndeme bajo la sombra de tus alas,

de la vista de los malos que me oprimen,

de mis enemigos que buscan mi vida."

Aunque originalmente la locución nada tiene que ver con el amor y predilección que se puede sentir hacia alguna persona, con el paso de los siglos acabó usándose para este fin.