La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Arriban al mercat els primers tests ràpids per detectar la Covid-19 fabricats totalment a Espanya

La companyia espanyola de biotecnologia Eurofins Ingenasa, especialitzada des de 1981 en el desenvolupament, fabricació i comercialització d'assajos diagnòstics per a sanitat animal i seguretat alimentària, ha creat durant la crisi del COVID-19 una nova divisió de diagnòstic humà per a contribuir a controlar la pandèmia.

Avui dia és l'única empresa a Espanya que fabrica tests ràpids de detecció d'anticossos, aconseguint una sensibilitat del 94,6% enfront de la baixa fiabilitat d'altres eines de diagnòstic d'origen xinès.

-Cuidado con la piscina hinchable: todo lo que tienes que saber este verano

Las restricciones del aforo en las piscinas públicas y el cierre de muchas piscinas privadas han convertido a las piscinas hinchables en el nuevo producto de moda.

Por eso y dado que una buena parte de los accidentes infantiles en piscinas tienen que ver con el uso de piscinas domésticas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado una serie de consejos básicos de seguridad e higiene que nos ha comentado Enrique García, uno de sus portavoces, en La Linterna Catalunya.

-Redescoberta una espècie desapareguda fa 20 anys als aiguamolls de l'Empordà

El tritó verd (triturus marmoratus), una espècie d’amfibi que es creia desapareguda a la zona, ha estat redescoberta als Aiguamolls de l’Empordà.

La troballa ha estat possible gràcies al grup de treball Observatori Amfíbic de la IAEDEN que està realitzant l’Atles d’Amfibis del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Aquest projecte està finançat per la Fundació Barcelona Zoo i hi col·labora el Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà i el centre de recerca en ecologia CREAF.

Aquest projecte va ser creat amb l’objectiu d’estudiar i vetllar per la creació d’accions de conservació dels amfibis en front del canvi global així com donar a conèixer la importància d’aquest grup animal a través d’accions d’educació ambiental. En concret, aquesta troballa s’ha fet en el marc del projecte de creació de l’Atles d’amfibis dels aiguamolls de l’Empordà, un dels objectius principals actuals de l’observatori amfíbic.

-"El glorioso caos de la vida", amor adolescent amb malalties terminals de rerefons

Milla (Eliza Scanlen) és una adolescent que s'enamora bojament de Moses (Toby Wallace), encara que això es converteix en el pitjor malson per als seus pares. Tanmateix, a poc a poc Milla descobreix el que significa realment l'amor, i el que podria haver estat un desastre per a la família, aviat els permet gaudir del gloriós caos que representa la vida.