La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna catalunya, hem tractat aquests temes:

-Els pastissers encaren una bona revetlla deSant Joan gràcies a l’increment de celebracions domèstiques

El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que amb aquestes circumstàncies es produirà un lleu increment (d’entre un 1% i un 3%) en les vendes de les tradicionals coques de Sant Joan. Se superarien, doncs, els 1,8 milions d’unitats venudes a tota Catalunya l’any passat.

La limitació de revetlles amb grans aforaments farà, a més, que les celebracions siguin més familiars o en grups més reduïts, que solen apostar per la qualitat de les pastisseries artesanes davant de les coques industrials. “Les pastisseries artesanes hem estat al peu del canó durant tot aquest episodi, estant al costat dels nostres clients en moments difícils. Ara és un moment per tornar a una certa normalitat, sentir-se optimista i celebrar una data tant nostra com és Sant Joan”

-Baixen un 30% les casetes de petards per a la revetlla de Sant Joan post-confinament

El nombre de casetes de petards serà aquest any un 30% menor al de l'any passat, segons ha informat la patronal pirotècnica.

Segons el seus càlculs n'hi haurà 700, a banda de les 300 botigues fixes. En tot cas, el sector reconeix que el fet que s'hagi acabat el desconfinament per la pandèmia del coronavirus està “animant les vendes”, i per això aconsella fer les compres per internet i recollir-les a la botiga i no esperar a última hora per evitar aglomeracions.

Durant la quinzena de Sant Joan els establiments de Catalunya concentren el 95% de la facturació anual, segons indica la patronal.

Tenint en compte les recomanacions de prudència del Govern, i d'evitar revetlles multitudinàries, la patronal calcula que augmentarà la venda dels lots de productes dissenyats per a infants i famílies.

A banda de garantir la distància de seguretat, els establiments que ho permetin habilitaran portes d'entrada i de sortida. Pel que fa a la despesa, calculen que serà de 40 euros de mitjana per família.

-Apple revela l'iOS 14

Apple ha revelat les principals característiques que s'incorporaran pròximament en iOS 14, arribarà amb un fort redisseny de Siri i els widgets, modificacions d'usabilitat en Maps, miniaplicacions mitjançant una espècie de codis QR propietaris i l'esperada funció CarKey.



-Siri es llança ara des d'una icona que no ocupa tota la pantalla.



-widgets personalitzables tant d'app natives d'Apple com de tercers



-La nova App Library agrupa automàticament aplicacions en carpetes temàtiques per a evitar acabar amb una enorme pila d'icones distribuïdes en múltiples pantalles



-Les noves App Clip són aplicacions lleugeres que es poden llançar des d'una espècie de codi QR propi i/o mitjançant NFC per a accedir a serveis de manera ràpida in situ



-Hi ha un nou servei de traducció de veu similar al de Google.



-Els vídeos es poden reproduir en format PiP amb grandària variable.



També Apple ha fet oficial el futur llançament dels seus primers equips Mac basats en processadors ARM.

Aquesta notícia marca un nou episodi en la història d'Apple com a fabricant d'ordinadors, iniciant la seva separació d'Intel com a proveïdor de processadors.

Segons ha anunciat Apple, els primers equips basats en ARM arribaran a la fi d'aquest mateix any.