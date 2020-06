La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna catalunya, hem tractat aquests temes.

-Veïns reclamen que Barcelona reobri el trànsit a Via Laietana amb la finalització de l'estat d'alarma

Associacions de veïns del districte de Ciutat Vella de Barcelona han reclamat que l'ajuntament de la ciutat reobri el trànsit a la Via Laietana aprofitant la finalització de l'estat d'alarma.

Les associacions de barri asseguren que l'impacte de la mesura és "molt elevat" i té un benefici que, al seu parer, "a nivell pràctic sembla gairebé inexistent" tant per a veïns com comerciants i restauradors.

"No volem ser una reserva ni un 'gueto' de Barcelona", es queixen en un comunicat signat per diverses organitzacions de veïns i comerciants de barris del centre de Barcelona, on remarquen que el tancament de la via "és de tot innecessari".

-OCU demana un IVA zero per a mascaretes i gels hidroalcohólics

El passat 9 de juny el Govern va aprovar l'RDL 21/2012 que manté l'obligació de l'ús de la màscara una vegada que finalitzi l'estat d'alarma i comenci el període de nova normalitat. Aquesta extensió de l'obligació de l'ús de les màscares tindrà un important impacte en econòmic en les famílies que a partir ara afrontaran un “nou rebut” mensual que de mitjana pot suposar 110 euros al mes.

Mancant que el Govern assumeixi la gratuïtat total del subministrament de les màscares, OCU demana una rebaixa substancial del preu d'aquestes. D'una banda, una vegada normalitzades les condicions de subministrament OCU considera que el preu màxim de les màscares quirúrgiques, 0,96 € és molt elevat, en comparació amb els que existien abans de la pandèmia, per la qual cosa demana una revisió d'aquest, i que alhora es fixin preus màxims per a la resta de les categories.

-El gremi de restauració de Barcelona vol estendre les ampliacions de terrasses durant 2021

En relació al procés d’ampliació de terrasses i d’atorgament de noves llicències que ha obert l’Ajuntament de Barcelona, el Gremi de Restauració ha recordat que l’escenari ideal seria complir el termini de 15 dies que preveu el decret.

“Entenem que la demora és fruit de l’allau de sol·licituds i som conscients que el govern ha reforçat els serveis tècnics municipals, però cal agilitzar la tramitació al màxim.”, explica Roger Pallarols, director del Gremi.

-¿De dónde surge llamar ‘Verbena’ a las fiestas populares?

Una ‘verbena’ es una fiesta popular con baile que se celebra por la noche (normalmente al aire libre) con motivo de alguna festividad, siendo la que se realiza el 23 de junio, víspera de San Juan, una de las más famosas.

El origen etimológico del término procede del latín verbēna y este era el nombre que se le daba a una planta herbácea que desde la antigüedad fue muy utilizada gracias a las virtudes curativas que aseguraban que tenía.