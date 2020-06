La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya (versió reduïda), hem tractat aquests temes:

-La crisi de la Covid-19 deixa tocat al sector aeri fins el 2024

La pandèmia del coronavirus ha buidat de cop els aeroports —fins fa poc atapeïts— i ha deixat enlaire els plans de negoci de tot el sector aeri i a terra i buides la gran majoria de les aeronaus.

Segons explica el professor i investigador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC Pere Suau Sánchez, poden passar anys fins que es tornin a veure aeroports com el Prat amb unes anades i vingudes de viatgers semblants a les que hi havia fins fa tot just pocs mesos.

Tot i que la desescalada ja arriba a un ventall ampli de sectors de l'economia, l'aeri és una excepció. Aquest estiu no es repetiran les imatges de maletes plenes rodant pels aeroports a la recerca de vacances.

La COVID-19 deixarà la indústria de l'aire amb turbulències durant uns quants anys i «el sector no preveu que es recuperin els nivells de trànsit de l'any 2019 fins al 2023 o el 2024», explica Suau Sánchez.

La pandèmia actual ha provocat una crisi sense precedents en el sector aeri. Abans del coronavirus, un dels sotracs més importants que va haver d'afrontar el sector aeri per raons sanitàries va ser la crisi de la SARS, el 2003, que va fer caure el 35 % dels passatgers a l'Àsia i al Pacífic. Al principi de la crisi de la COVID-19, la caiguda d'ingressos va ser del 98 %.

-"Los Lobos" una pel·lícula tan crua com tendre

Max i Leo, de 8 i 5 anys, viatgen de Mèxic a Albuquerque, els EUA, amb la seva mare Lucía a la recerca d'una vida millor. Mentre esperen que la seva mamà torni del treball, els nens observen a través de la finestra del seu departament l'insegur barri en el qual està enclavat el motel on viuen, habitat principalment per hispans i asiàtics.

Es dediquen a escoltar els contes, regles i lliçons d'anglès que la mare els deixa en una vella gravadora de cassette, i construeixen un univers imaginari amb els seus dibuixos, mentre anhelen que la seva mamà compleixi la seva promesa d'anar plegats a Disneylandia.