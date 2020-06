La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Com haurien de ser els espais amb la tornada a les escoles?

Amb el desconfinament, els centres de treball, els comerços, els llocs de lleure i fins i tot les platges s'estan adaptant per complir amb les mesures de prevenció i evitar el contagi pel coronavirus SARS-CoV-2. Això també inclou els centres educatius, quelcom que han analitzat investigadors de l'Smart Classroom Project de la Universitat Oberta de Catalunya , que han dissenyat un decàleg pedagògic que respecta les mesures d'higiene i el distanciament físic.

«Està pensat per iniciar una reflexió sobre com entenem l'espai d'aprenentatge dels centres educatius en qualsevol nivell, des d'infantil fins a la universitat, i com l'adaptarem en aquesta situació excepcional —i esperem que transitòria—», explica Guillermo Bautista, membre del projecte i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

-Quina és la perspectiva de futur del sector immobiliari a Catalunya?

Els agents de la propietat immobiliària (API) preveuen que les vendes de pisos caiguin "com a mínim" un 25% per la crisi del coronavirus.

Amb el pas a la fase 1 de la desescalada, les immobiliàries han pogut tornar a ensenyar pisos. Portaven dos mesos sense fer-ho. "Hem estat pràcticament paralitzats; sense poder fer visites, és pràcticament impossible fer una venda".

"La pandèmia ha estat un cop molt fort i hem intentat adaptar-nos com hem pogut." ens explica Juan José Aguilera, director de relacions institucionals del COAPI de Barcelona " El nostre treball té molt a veure amb la presencialitat."

-Desarticulat un grup criminal per haver estafat prop de 600.000 euros amb la modalitat d'estafa SIM swapping

Com funciona el SIM Swapping?

Aquesta nova modalitat d’estafa es porta a terme en diverses etapes: d’entrada els estafadors treballen per aconseguir les dades persones de víctimes potencials. Un cop les tenen utilitzen diversos tipus d’engany per obtenir de l’operador telefònic el duplicat de la targeta SIM de la víctima i aleshores reactiven la seva banca en línia. El penúltim pas consisteix en la realització fraudulenta de transferències bancàries cap a comptes corrents controlats per mules (que disposen de la SIM de les víctimes i reben als seus telèfons els codis de bancaris de verificació per realitzar les transferències il·lícites). Finalment les mules fan l’extracció de diners en caixers automàtics i lliuren els diners als caps dels grups criminals.