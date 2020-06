La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-En quin nivell d'innovació es troba la sanitat?

El tema global que la Jornada EIT Health Spain 2020 pretén explorar en aquesta edició virtual, des de diferents angles, és quin lloc ocupa Espanya en el mapa europeu de la innovació i quins desafiaments i oportunitats es troben en l'itinerari de la innovació espanyola.

L'esdeveniment virtual constarà de dues sessions, la primera al matí, de caràcter inspiracional i la segona a la tarda, dissenyada per a fomentar la col·laboració i la connexió entre els agents més rellevants de la innovació i la salut.

A més, durant la Jornada, se celebraran diverses taules de debat amb representants de grans empreses innovadores, així com start-ups, centres de recerca, representants de pacients, universitats, inversors i emprenedors.

Una oportunitat perquè tots els actors de la innovació en salut a Espanya puguin compartir i explorar oportunitats, iniciatives o propostes que millorin, encara més, el camí a la innovació a Espanya i Europa.

"Som un país moderat en innovació, ni al capdavant ni a la cua, però amb un gran potencial" Explica la doctora Cristina Bescós, directora general de l'institut europeu d'innovació i tecnologia de la salt amb seu al parc científic de Barcelona, "Espanya té un sistema de salut molt potent però amb la pandèmia han quedat al descobert algunes manques que ja es coneixien com és la falta de coordinació de recursos i entre diferents autonomies." ens diu la doctora a la Linterna Catalunya

" No pot ser que sigui més fàcil buscar una cita amorosa per internet que demanar una cita amb el teu metge. Aquesta clar que no es pot seguir així, els errors es paguen. L'estratègia de salut ha de canviar." conclou.

-Hem parlat de la LOMLOE o llei Celaá amb el Jordi Cabanes i el Raül Adames, directors de les escoles Abat Oliba CEU Spínola i Loreto.