La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Què podem fer si trobem la nostra casa "okupada"?

La probabilitat que baixis a comprar el pa o et vagis de cap de setmana i a la volta el teu habitatge estigui okupada és molt baixa.

Tant la policia com els advocats reconeixen que en alguna ocasió es produeix l'okupació de l'habitatge habitual, però no succeeix, ni molt menys, amb freqüència. Almenys no amb la suficient freqüència com perquè es generi una psicosi social.

Encara que no existeixen estadístiques oficials sobre aquest tema, els experts consultats incideixen en què l'objectiu fonamental dels okupes són els habitatges buits, principalment dels bancs, encara que també dels particulars, promocions que estan a punt de ser lliurades, així com pisos que s'anuncien per a la venda o per al lloguer. Habitatges el propietari dels quals sol detectar en dies o fins i tot mesos la seva okupació i el desallotjament de la qual pot demorar-se fins a un any.

Aquest aspecte és molt important a l'hora de tirar a un okupa d'un habitatge, ja que el camí legal a seguir és molt diferent si l'okupació afecta a l'habitatge habitual, a una segona residència o una casa buida.

-Comencen els treballs de buidat del pantà de Vallvidrera per al control d'espècies invasores

El pantà de Vallvidera es va contruir a l'any 1863 per abastir d'aigua a Sarrià. L'aigua es subninistrava al poble de Sarrià a través d'un túnel que després va funcionar com a atracció turística.

L'any 2003 es va recuperar el pantà per conservar la població de granotes i amfibis de Collserola

El pantà es va començar a buidar ahir dilluns 15 de juny dins del pla d’eradicació de l'espècie Paramisgurnus dabryanus, un peix invasor que, segons indica el Govern, provoca greus alteracions en l’ecosistema.

La detecció d’aquesta espècie en el pantà es remunta a finals de 2018, arran d’una actuació de pesca elèctrica d’eliminació d’espècies al·lòctones invasores.

Els perills derivats d’aquesta espècie, per la seva potencialitat d’alterar l’ecosistema i d’introduir paràsits a les comunitats autòctones d’aigua dolça, juntament amb la detecció sistemàtica d’altres espècies invasores en aquest punt, han portat a les administracions competents a consensuar el pla de buidatge i un de vigilància per evitar nous comportaments incívics.



-WhatsApp lanza oficialmente su sistema de pagos

El servicio de pagos de WhatsApp se ha estrenado en Brasil, y requiere un número PIN de seis dígitos o una huella dactilar para confirmar las operaciones y no incorporará comisiones para los usuarios individuales, por lo que en su caso será gratuito. Sí habrá una tarifa por procesamiento en el caso de las empresas, que según indica el blog oficial de WhatsApp, será "similar al importe que posiblemente ya pagan a la hora de aceptar operaciones con tarjetas de crédito".

los pagos de WhatsApp utilizan Facebook Pay. Esta decisión simplifica notablemente las operaciones, al mismo tiempo que permite a Facebook avanzar hacia la integración de servicios que ya se anticipaba a comienzos del año pasado.

Aunque por ahora WhatsApp solo permite enviar dinero en Brasil, la idea es que dicha función llegue al resto del mundo. La compañía ha comunicado su intención de ofrecer la posibilidad de enviar dinero desde la propia app "para todos los usuarios a medida que avancemos en la implementación".